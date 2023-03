Giornata Internazionale della Donna nei musei: tutte le iniziative

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, tante le iniziative dedicate alla valorizzazione del talento femminile nell’arte e nella cultura e alle protagoniste della vita culturale e sociale della città lungo le vie, nei musei e nei siti archeologici.

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma educativo “Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare”. Organizzazione e servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

L'8 marzo al museo

Fra le molte iniziative previste, la visita al Museo della Repubblica Romana mette in scena le figure femminili che svolsero un ruolo di primo piano nella difesa di Roma nel 1849. Ai Musei Capitolini sono di scena figure di donne, sante, eroine e dee, dai capolavori della Pinacoteca Capitolina. Di grande suggestione anche le vicende di alcune donne tra Medioevo ed epoca barocca, rievocate con una passeggiata ai Fori Imperiali, mentre nella Galleria d’Arte Moderna si svolge un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne che emergono dalle esposizioni in corso; il Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale romano interbellico e al Museo Napoleonico sono di scena le numerose figure femminili che popolano l’immaginario visivo del museo stesso.

Ancora, alla Centrale Montemartini le opere di arte antica raccontano di donne comuni e di principesse, imperatrici e dee, mentre l’incontro al Museo delle Mura è dedicato alla Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane, luogo dove furono assicurati, con la diffusione del Cristianesimo, spazi devozionali, in particolare proprio per le donne. Infine, al Museo di Roma è rievocata la figura della poetessa e femminista ante litteram del Settecento, Petronilla Paolini.

Gli appuntamenti fuori ai musei

Nel ricco programma non mancano itinerari per le vie della città: Come diventare donne rispettabili, sul ruolo sociale della donna nel passato attraverso un percorso nell’area del Campo Marzio, mentre Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Caffarella si concentra su alcune figure che hanno lasciato traccia nella storia del tempio antico, poi trasformato in chiesa. Il percorso Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili pone, invece, l’attenzione sulle principali opere di Street art nello storico quartiere, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. Infine, appuntamento a piazza di Porta Capena per Egeria e le altre ninfe che secondo gli antichi abitavano l’area e, ancora nel rione Campo Marzio, Meretrici, partorienti, mammane e modelle, una passeggiata per ripercorrere la storia attraverso le vicende delle figure femminili tra il XVI e il XIX secolo.

Programma e orari delle iniziative

Ore 11.00

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Le battaglie delle donne nella Repubblica Romana

Nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica Romana, molte figure femminili

svolsero un ruolo di primo piano nella difesa di Roma, tra combattenti, giornaliste, infermiere

ed altro. In occasione della giornata della donna, una visita guidata a tema consentirà di

ripercorrere l’eroismo delle donne della Repubblica.

A cura di Mara Minasi

Ore 11.30

MUSEO DELLE MURA

Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane

Le Mura Aureliane hanno assolto alla loro funzione difensiva fino ad epoca moderna. Con

la diffusione del Cristianesimo anche le Mura Aureliane assicurarono spazi devozionali e

ambienti riservati alla spiritualità, in particolare a quella femminile.

A cura di Alessandra Cerrito

Ore 15.00

MUSEI CAPITOLINI

Sante, eroine, dee: donne in Pinacoteca Capitolina

Il percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina: la Buona Ventura

di Caravaggio, la Pala di santa Petronilla di Guercino e il Ritratto di donna di Giovanni

Girolamo Savoldo. I quadri affrontano tre diversi sguardi con cui i contemporanei

consideravano il mondo femminile: la bella zingara pronta all’inganno dopo l’adescamento

amoroso (Caravaggio), la santa che muore giovane e trova la propria apoteosi nel suo

ingresso in cielo, dove è accolta da Cristo (Guercino) ed infine la donna di agiata condizione,

raffigurata con i segni discreti del proprio censo e delle proprie virtù (Savoldo)

Appuntamento all’ingresso della Pinacoteca Capitolina

A cura di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei Civici

Ore 15.00

MUSEO NAPOLEONICO

“Dicono di lei...”

Un percorso a tema sulle numerose donne che popolano l’immaginario visivo del museo, e

su quel che si diceva di loro nei corridoi dei palazzi del potere, nei salotti, negli scritti, nelle

chiacchiere, benevole o malevole, "ça va sans dire". Letizia, Giuseppina, Maria Luisa, M.me

de Staël, Eugenia, Matilde, La Contessa di Castiglione, Charlotte sono le fascinose

protagoniste di questa visita speciale.

A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 15.00

FORI IMPERIALI

Storie di donne sullo sfondo dei Fori Imperiali

Quante donne saranno passate per i Fori Imperiali, anche quando i Fori Imperiali non

esistevano più? Con una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, questa visita

racconta le vicende di alcune di loro tra Medioevo ed epoca barocca.

Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, ingresso ai Fori Imperiali

A cura di Nicoletta Bernacchio

Ore 15,30

GALLERIA D’ARTE MODERNA

8 MARZO ALLA GAM

Un appassionante storytelling sui corpi e i volti delle donne alla GAM: dalla collezione

museale alle donne di Pasolini per finire con lo sguardo al femminile su Roma nel “Visual

Diary” di Liana Miuccio.

A cura di Claudio Crescentini, Liana Miuccio, Daniela Vasta con Giada Cristiano

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 16.00

MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA, CASINO NOBILE DI VILLA TORLONIA

Le artiste della collezione, tra opere, vita e relazioni

Il Museo della Scuola Romana omaggia le artiste che hanno rinnovato l’ambiente culturale

romano interbellico, attraverso la loro arte e la loro vivace personalità: Edita Broglio,

Antonietta Raphaël Mafai, Pasquarosa, Adriana Pincherle e Katy Castellucci.

A cura di Antonia Rita Arconti

Ore 16.30

CENTRALE MONTEMARTINI

Storie di donne alla Centrale Montemartini

Donne comuni, principesse, imperatrici e dee. Cosa ci raccontano le opere d’arte antica

esposte alla Centrale Montemartini? Quale è il ruolo della donna nell’antichità? E come

vengono rappresentate le figure femminili?

A cura di Serena Guglielmi

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 17.30

MUSEO DI ROMA, Sala Tenerani III piano

Petronilla Paolini poetessa e femminista ante litteram

Presentazione del libro Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi da sé medesima

descritta li 12 agosto 1703, a cura di Antonella Gamberoni e Francesca Valletta.

A cura di Donatella Germanò

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO

Ore 10.00

Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili

Un percorso itinerante nello storico quartiere di San Lorenzo, partendo da piazzale del

Verano, tra le principali opere di Street art, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso

temi quali la Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili

Appuntamento: piazzale del Verano, sotto l’obelisco

A cura di Salvatore Vacanti e dei Volontari del Servizio Civile Universale

Ore 10.00

Come diventare donne rispettabili

Donne a caccia di una dote e di un marito tra piazza della Minerva, via dei Pastini, piazza

Montecitorio e piazza del Collegio Romano. Perché in passato per le donne non c’era

alternativa, la rispettabilità si otteneva prendendo i voti o sposandosi.

Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

Ore 11.00

Donne tra mito e realtà a S. Urbano alla Caffarella

Cerere, Faustina, Annia Regilla, Santa Cecilia. Ripercorrendo le tappe costruttive

dell’edificio, si narrerà la vicenda umana e divina di alcune figure femminili che hanno

lasciato una traccia nella storia del tempio antico trasformato in chiesa.

Appuntamento: vicolo di Sant’Urbano, altezza via Appia Pignatelli, 65

A cura di Stefania Valente

Ore 12.00

Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma

Lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di

Caracalla e piazzale Numa Pompilio, gli autori antichi collocavano un bosco, il lucus

Camenarum, abitato dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria, una di

loro.

Appuntamento: piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

Ore 15.00

Meretrici, partorienti, mammane e modelle

Un itinerario nei rioni Colonna e Campo Marzio, nei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il

XIX secolo: dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”,

dall’Ospedale delle Celate alle modelle di Trinità dei Monti.

Appuntamento: piazza S. Silvestro, angolo via delle Convertite