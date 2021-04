Giorgia, la cantante romana compie 50 anni e festeggia sui social: "J’amo fatta"

Importante traguardo per una delle voci più belle del panorama musicale italiano

Lei, acqua e sapone, eterna ragazza della porta accanto, romana doc. Proprio lei, Giorgia, compie 50 anni. Natal il 26 aprile 1971, una delle voci più potenti del panorama musicale italiano, raggiunge l'importante traguardo e lo celebra con un bello scatto sui social.

Sorridente, contornata dai palloncini, scrive: "E quindi è oggi! j’amo fatta fiftyrounds - scrive alla romana, per poi sottolineare - comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne".

Giorgia e la sua Roma

Un talento unico il suo che fa onore a Roma, città in cui Giorgia è nata e cresciuta. Il suo quartiere è stato quello di Monteverde. Qui la cantante è nata nel 1971, qui è iniziato il suo amore per la musica. La Whitney Huston italiana, come più volte l'anno definita, è figlia di un altro artista, il musicista Giulio Todrani, fondatore del gruppo soul Io vorrei la pelle nera.

La sua infanzia e la sua adolescenza romana sono state a pane e soul, jazz, blues, influenze musicali che ha saputo impreziosire con la sua musica, con la sua voce. Eppure il suo sogno non era quello di diventare cantante. Qualche studente, al giorno d'oggi, avrebbe potuto avere Giorgia come professoressa di inglese. La cantante, infatti, terminato il liceo si era iscritta alla facoltà di Lingue, con l'obiettivo di diventare insegnante di inglese. Poi le cose - lo sappiamo - sono andate diversamente.

Sebbene il successo l'abbia portata a girare tutta Italia e non solo, Roma è rimasta la sua casa. Qui Giorgia vive, qui c'è il suo cuore. Lo testimoniano alcune foto che spesso la cantante condivide sui social, sempre accompagnate da belle parole per la sua città.