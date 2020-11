Gigi Proietti: Rai, Mediaset e Sky cambiano programmazione per ricordare il "Maestro"

Rai, Mediaset e Sky rivedono la programmazione del 2 novembre 2020, per omaggiare Gigi Proietti nel giorno della sua scomparsa, che è anche il giorno del suo 80esimo compleanno.

L'attore romano se ne è andato nella notte, lasciando Roma un po' più sola, al suo risveglio. Da stamattina sui social e in tv gli sketch, le battute, le frasi più famose di Gigi Proietti accompagnano questa strana giornata, tra lacrime e malinconici sorrisi. E il mondo della televisione non poteva far altro che stravolgere la programmazione per omaggiare il grande Maestro che al piccolo schermo, come al cinema e al teatro, ha dato la vita e lasciato un bagaglio inestimabile.

"Cavalli di Battaglia" su Rai 1

Prima era stato annunciato uno speciale di "Techetechetè" su Raiuno per celebrare Gigi Proietti, poi - su Twitter - la Rai ha aggiornato i telespettatori, comunicando che alle 20,30 andrà in onda "Cavalli di battaglia" mentre la puntata speciale di Techetechetè è spostata a dopo il programma "Sette storie".

AGGIORNAMENTO: alle 20:30 andrà in onda "Cavalli di battaglia" mentre la puntata di #techetechete è spostata a dopo il programma "Sette storie" #2novembre #gigiproietti — Techetechete’ (@_Techetechete) November 2, 2020

"Febbre da cavallo" su Rete 4

Nel pomeriggio, alle 16,40, Rete 4 trasmetterà ‘Febbre da cavallo’, celebre film del 1976 che vede Gigi Proietti nei panni di Bruno Fioretti, detto "Mandrake".

I film su Sky

Questa sera Sky Cinema Collection – Risate all’italiana trasmetterà alle 21.15 "Il premio”, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti nei panni del protagonista, uno scrittore che vince il premio Nobel per la letteratura e parte per un viaggio on the road insieme figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma. Alle 23 verrà trasmesso il film “La mortadella” di Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny DeVito. I due film saranno trasmessi anche nella giornata del 3 novembre, su Sky Cinema collection - Risate all’italiana, a partire dalle 14.10.

Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, infine, alle 21 andrà in onda una puntata speciale di 100x100Cinema per rendere omaggio al grande maestro, con estratti dalla sua ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo in occasione del ricordo di Vittorio Gassman.

I film di Sky in ricordo di Proietti sono disponibili anche nella collezione on demand “Omaggio a Gigi Proietti”, che comprenderà anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco e “Le piacevoli notti” con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida (in onda sui canali Premium Cinema).