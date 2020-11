Proietti, il messaggio della figlia Carlotta: "Il dolore è forte, ma sappiamo che questo lutto è di tutti"

"La sua umanità". Di Gigi Proietti, tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, ricordano questo. Il suo essere umano, amico, prima ancora che personaggio. Lo sanno bene, meglio di chiunque altro, Carlotta e Susanna Proietti, figlie di un papà famoso, ma non di un papà famoso qualunque.

Nella giornata di ieri - 2 novembre - appena appresa la notizia della scomparsa del grande mattatore romano, nel giorno del suo 80esimo compleanno - il dolore di una famiglia è diventato il dolore di tutti, degli amici, dei colleghi, di una città, di tutto il suo pubblico. E, poche ore fa, è stata Carlotta Proietti a rompere il silenzio con un post sui social, manifestando le sue emozioni e ringraziando tutti.

Il messaggio della figlia Carlotta

"Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose - ha scritto la figlia minore di Proietti sui social - tra queste non avere un’intimità perché quando esce la 'notizia' si scatena lo 'scoop'... tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però - ha continuato Carlotta - le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore.