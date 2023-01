Morto Er Salustro di Dimensione Suono Roma: "Rimarrai il Gladiatore per eccellenza"

"Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. Oggi è venuto a mancare Giggi Cartoni detto Er Salustro", questo il triste post condiviso sui social da Dimensione Suono Roma, nel pomeriggio di martedì 10 gennaio.

Cartoni collaborava da anni con "La Sveglia dei Gladiatori" accompagnando i romani con la sua ironia e con i suoi aneddoti su Roma. Sarebbe dovuto andare in onda anche oggi, 11 gennaio, ma la triste notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole. Amici e colleghi non possono crederci e sui social si uniscono al dolore dei familiari lasciando a Cartoni messaggi di sgomento e affetto. Anche i suoi compagni di viaggio di Dimensione Suono Roma non possono fare a meno di ricordarlo con affetto e quel pizzico di ironia che lo ha sempre contraddistinto.

"Ave Gladiatore", commenta Geppo. "Salustro del mio cuore, e che te ne vai così", aggiunge con un cuore spezzato Ignazio Failla. "Quando andavi in onda significava che io me dovevo sbrigà. Ciao Salustro", commenta Roberta Marchetti e tanti sono gli ascoltatori che ci tengono a lasciare un messaggio, anche solo una parola, o un emoticon per il poeta e stornellatore romano.

"Per noi di #dimensionesuonoroma rimarrà sempre un Gladiatore, anzi Il Gladiatore per eccellenza a cui noi tutti, oggi, vogliamo dedicare il nostro affetto più sentito. Ciao Salustro!", si legge sul profilo della Radio romana.

Chi era Giggi Cartoni detto "Er Salustro"

Poeta, studioso di dialetto romanesco, "esportatore de romanità", Giggi Cartoni aveva scelto come nome d'arte "Er Salustro" per una lontana parentela con il poeta Trilussa. Quest'ultimo, infatti, faceva di cognome "Salustri", come la nonna di Cartoni che era una cugina di secondo grado. La romanità, dunque, Giggi Cartoni ce l'aveva nel sangue e l'aveva portata in radio nel programma "La Sveglia dei Gladiatori" inserendosi con dei brevi e divertenti aneddoti su Roma. Amante del dialetto romanesco, lo studiava, amava andare alla scoperta dei modi di dire, dei termini, soprattutto quelli non più usati dalla gente. E così faceva divertire anche gli ascoltatori insegnando cose nuove, curiose, interessanti.

Giggi Cartoni era un dipendente presso la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, nonchè allenatore di pallacanestro presso l'A.S.D. Basket Anguillara, paese in provincia di Roma dove abitava. La sua romanità la portava anche nel Gruppo Storico Romano, nei panni di Publio Ovidio Nasone.

I funerali si svolgeranno oggi, 11 gennaio alle 15,30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Piazza della Collegiata 7 ad Anguillara.