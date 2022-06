Il Giardino di Ninfa apre di sera: il programma degli eventi dell'estate

Il Giardino di Ninfa apre al pubblico nelle sere d'estate. A partire dal 1 luglio, al via un suggestivo cartellone di spettacoli ed eventi nella splendida cornice in provincia di Latina. E non manca la possibilità di prenotare suggestive visite guidate al tramonto.

Ninfa di sera

Ad inaugurare la rassegna "Ninfa di sera" sarà la Scuola Holden di Torino con "Dove restano le lucciole - Pasolini e Ninfa", laboratorio di scrittura diretto da Andrea Taravvia. Un reading degli scritti prodotti dagli allievi della Scuola Holden durante il secondo soggiorno realizzato in collaborazione con il "Parco Letterario" Marguerite Chapin. Le attività degli allievi si concentreranno sulla figura di Pier Paolo Pasolini del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita. L'appuntamento è il 1 luglio alle 18,30. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione, poiché i posti sono limitati.

Domenica 3 luglio si va avanti con "Pasolini. Una storia romana", spettacolo di Massimo Popolizio, con musiche eseguite dal vivo al violoncello da Giovanna Famulari.

Le sere d'estate al Giardino di Ninfa proseguono, dal 4 all'8 agosto, con "The house of flowers", con Melania Maccaferri, Clemente Pernarella e Joana Estebanell Milian. Musiche dal vivo di Erasmo Bencivenga Trio. Un viaggio nell’universo di Truman Capote attraverso gli scritti pubblicati da Marguerite Chapin nel giardino che lo vide ospite.

Ninfa Jazz 2022

Non è tutto, perché dal 2 luglio al 27 agosto, il verde e le meraviglie del Giardino di Ninfa faranno da sfondo a "Ninfa Jazz" rassegna di concerti per il 2022. Il sabato sera, a partire dalle ore 21, si potrà assaporare la musica dei concerti immersi nell'incontaminata natura del Giardino di Ninfa.