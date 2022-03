Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture 2022

Si avvicina la primavera e tornano ad aprirsi le porte del Giardino di Ninfa. Dopo due anni non semplici, tra chiusure e aperture rinviate, uno dei giardini più belli d'Europa annuncia la riapertura dal 19 marzo.

Il calendario delle aperture 2022 è stato pubblicato dalla Fondazione Roffredo Caetani sul sito www.giardinodininfa.eu e aperto ufficialmente le prenotazioni.

Il calendario ufficiale della aperture 2022 del Giardino di Ninfa

MARZO: 19, 20, 26, 27

APRILE: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30

MAGGIO: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

GIUGNO: 2, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

LUGLIO: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

AGOSTO: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28

SETTEMBRE: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25

OTTOBRE: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

NOVEMBRE: 1

L’ingresso al Giardino di Ninfa è regolato esclusivamente da visite su prenotazione suddivise in fasce orarie in giorni prestabiliti da marzo a novembre. Non è garantita la possibilità di acquistare i contributi di ingresso alla biglietteria del Giardino di Ninfa, l’acquisto sarà possibile solo in caso di posti disponibili per defezioni o cancellazioni dell'ultimo minuto. E' necessario esibire il Green Pass solo ed esclusivamente per la visita al Castello Caetani di Sermoneta.

La visita del Giardino dura circa un'ora. Le fasce orarie di mezz'ora si riferiscono alla sola finestra d'accesso e servono per evitare code e assembramenti al check-in.