Gianni Minà e la foto di quella "combriccola irripetibile" da Checco Er Carettiere

Erano Gianni Minà, Muhammad Ali, Bob De Niro, Sergio Leone e Garcìa Marquez tutti insieme a cena da Checco Er Carettiere, storico ristorante di Trastevere. Dopo la scomparsa del giornalista e conduttore televisivo, morto a Roma all'età di 84 anni, è questa una delle foto che torna immediatamente alla memoria.

Uno scatto storico, irripetibile, risalente a tanti anni fa e appartenente all'Archivio Minà. A luglio 2022, la foto era stata postata dallo stesso giornalista sul suo profilo Instagram, dove amava raccontarsi ai followers attraverso il progetto "Minà's Rewind": una condivisione di tutte le esperienze fatte grazie al suo mestiere.

La foto da Checco Er Carettiere

"Questa foto giustifica il mio lavoro di giornalista - scriveva, in particolare, accanto a quella foto, Minà - È stata fatta a Roma, a Trastevere, davanti al ristorante 'Checco Er Carettiere' ed è la summa di quello che è stato il mio modo di essere, del piacere che dà l’amicizia e della possibilità di riunire una sera d’estate, per un inatteso gioco del destino, cinque amici avidi di curiosità per ascoltare i racconti del più affascinante tra di noi".

Nella foto ci sono Muhammad Ali, "un pugile - scriveva Minà - ma prima di tutto un combattente della vita", Sergio Leone "un visionario che ha dato al cinema tutta la fantasia possibile", Robert De Niro, "che da molti anni viene indicato come il più prestigioso attore dell’arte cinematografica", e Gabriel García Marquez, "lo scrittore colombiano premio Nobel che, prima di andarsene da questo mondo, ci ha regalato le pagine più affascinanti della letteratura del ‘900".

Minà e quella "combriccola irripetibile" di amici

Di questo gruppo di amici, così fuori dagli schemi, Minà aveva parlato, anni fa, in un'intervista a Repubblica: "La vita mi aveva fatto conoscere queste persone una per volta in situazioni inattese e io poi li avevo riuniti". In un'intervista al Corriere della Sera, sempre ricordando quell'incredibile serata, il giornalista aveva meglio spiegato come fosse riuscito a mettere insieme tutti quegli amici a Trastevere: "Era passato a trovarmi Muhammad Ali, che in quei giorni era a Roma, e stavamo per andare a cena, quando mi chiama Robert De Niro, di cui sono amico, per vederci. Gli dico con chi sono e gli propongo di raggiungerci e lui risponde che si considerava già invitato. Stavamo per uscire quando squilla di nuovo il telefono, questa volta era Sergio Leone, appena bidonato da De Niro: 'A fijo de 'na mignotta voglio veni' pur' io! '. Buon ultimo chiama Gabo (García Márquez, ndr ) e il gruppo era fatto". Quella sera il conto lo pagò Gianni Minà.

Il giornalista la definì una combriccola irripetibile e postando la vecchia foto sui social commentò: "Ancora adesso non so capacitarmi di come sia stato possibile riunire, una sera a Roma, questi amici".