"Lui è peggio di me", Marco Giallini conduttore con Giorgio Panariello su Rai 3

L'attore romano e il collega toscano insieme in tv. Il promo tutto da ridere

Pochi dettagli, ma un promo che è già tutto da ridere. Marco Giallini torna sulla Rai, non con una nuova fiction questa volta, ma in veste di conduttore accanto a Giorgio Panariello.

Giallini e Panariello insieme su Rai 3

I due, come svela il primo video della trasmissione, presenteranno insieme, in prima serata su Rai 3, "Lui è peggio di me", un programma che includerà musica, spettacolo, interviste e grandi ospiti.

Un'accoppiata anomala, ma che ha tutte la carte in regola per funzionare come mostra il primo promo pubblicato sui social: