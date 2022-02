"Ghiaccio", il primo film di Fabrizio Moro al cinema

Ha appena portato a casa l'ennesimo successo, vincendo il premio Sergio Bardotti per il testo più bello di Sanremo 2022 con la sua "Sei tu". E ora debutta come regista con il suo primo film. Stiamo parlando di Fabrizio Moro.

Il cantautore romano presenta "Ghiaccio", primo lavoro dietro la macchina da presa, evento speciale al cinema 7, 8 e 9 febbraio.

La trama del film

Con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Ghiaccio porta sul grande schermo la storia di Giorgio (Giacomo Ferrara), un ragazzo che vive insieme alla madre nella periferia di Roma e sogna di diventare un campione di boxe. Il padre di Giorgio è morto per omicidio anni fa, lasciando al giovane un pesante fardello: un debito con la malavita locale. Per questo Giorgio non si sente libero di vivere tranquillamente la sua vita, a credere in lui, però, c'è Massimo (Vinicio Marchioni), un ex pugile che ha riposto in Giorgio la speranza in un futuro che lui non è mai riuscito a ottenere. Grazie al sostegno di Massimo, Giorgio entrerà nel mondo della boxe e cercherà il suo riscatto. Fuggire dalla criminalità, però, non sarà semplice.

Dove è ambientato Ghiaccio

Ghiaccio è diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, è ambientato nella Roma del 1999. Il film è stato girato nel quartiere Quarticciolo. Le musiche del film sono di Fabrizio Moro e tra queste c'è anche "Sei tu", il brano che il cantautore di San Basilio ha portato a Sanremo 2022.