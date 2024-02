Geolier, Mare Fuori, Mollica o senza: Napoli alla conquista degli adolescenti romani

Oltre un milione e 70mila ascoltatori mensili: è il numero di romani che ascolta Geolier su Spotify. Una cifra considerevole che oltrepassa, e di non poco, gli ascoltatori di Napoli (circa 491 mila). Tradotto? I romani amano Geolier più dei napoletani.

Fenomeno Geolier e Mare Fuori-mania

Il cantante - secondo classificato a Sanremo 2024 - è un fenomeno anche nella Capitale. Gli adolescenti ne vanno pazzi. Geolier è in tutte le loro playlist, cantano "I p'me Tu p'te" e gli altri successi del cantante di Secondigliano e finiscono, addirittura, per parlare come lui. "O' Frat" oppure "Frateme" si chiamano tra loro i più giovani, nel parlare non manca mai almeno una battuta di Mare Fuori. "Nun te preoccupà guaglio' c sta 'o mar for" è una sorta di colonna sonora dei nostri giovani e, intanto, su TikTok le lezioni di napoletano fanno incetta di like.

Non ci sono dubbi sul fatto che a Roma sia impazzata la "Napoli-Mania". Al primo posto tra i "fenomeni" che stanno conquistando i giovanissimi, mettiamo gli attori di Mare Fuori, fortunata serie Rai, giunta alla quarta stagione (in corso in queste settimane su Raidue). Qualche mese fa, alla Festa del Cinema di Roma, la presentazione in anteprima dei primi due episodi di Mare Fuori 4 e l'incontro con il cast ha letteralmente mandato in tilt l'Auditorium Parco della Musica. L'evento di chiusura della kermesse è stato anche il più atteso e popolato in assoluto della manifestazione romana. Mare Fuori, inoltre, tornerà a Roma, in versione Musical al Teatro Brancaccio dal 27 febbraio al 10 marzo.

Al secondo posto ecco Geolier, che arriva a Sanremo e sorpassa tutti sfiorando la vittoria. Una novità per molti over 30, una storia già scritta per le giovani generazioni (anche romane), che Geolier lo ascoltano tutti i giorni da mesi, conoscendo tutti i suoi brani, la sua storia, il suo napoletano. Non è un caso se il concerto di Geolier, in programma il 28 giugno all'Ippodromo di Capannelle, è uno dei più attesi di Rock in Roma 2024 e i biglietti stanno andando a ruba.

Con Mollica o senza apre a Roma

Il fenomeno Napoli-mania a Roma, però, non è solo in tv o nelle playlist. "Con Mollica o senza", la panineria di Donato De Caprio e Steven Basalari, sta per aprire in una ex tavola calda nel pieno centro di Roma, tra Pantheon e Fontana di Trevi. Il salumiere conta 4milioni di followers su TikTok ed è facile immaginare che all'apertura del suo primo locale romano ci sarà un'interminabile fila di giovanissimi desiderosi di assaggiare uno dei panini di Donato. Il selfie con panino in mano? E' d'obbligo.

Ma siamo sicuri che la Napoli-mania interessi soltanto i più giovani? Mare Fuori è tra le serie tv più viste degli ultimi anni e sono pochissimi, anche tra gli over 30 e 40, a non seguirla. Geolier - complice Sanremo - lo conoscono ormai tutti e "I p'me Tu p'te" è un tormentone entrato nella testa che, durante la giornata, ammettiamolo, anche i più grandicelli si ritrovano a canticchiare.