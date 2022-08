Gaia Nicolini eletta miss Cinema Roma 2022

Assegnata ieri a Borgo Ripa la fascia di miss Cinema Roma 2022. A trionfare è stata Gaia Nicolini, 18enne romana di Collina Fleming che, in virtù di questo successo, parteciperà alle prefinali nazionali

Capelli castano scuro, occhi marroni, Elisa Nicolini frequenta il liceo linguistico, ama la musica, la lettura e il cinema. Pratica fitness con una coach personale. È fidanzato con William e sogna di diventare attrice. È la figlia d'arte: sua madre è infatti l'ex concorrente del "Grande Fratello" Guendalina Tavassi.

Al secondo posto Amira Infantino, 19 anni, di Fiano Romano, mora, occhi marroni. Diploma liceo linguistico, ha deciso di intraprendere gli studi in scienze della comunicazione. Ama sfilare e ballare, pratica infatti danza classica e contemporanea a livello professionistico. Sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, in tv o come giornalista sportiva. Al terzo posto Elisa Crocchianti, 22enne romana di Castelverde, capelli castano scuro, occhi marroni. Diplomata al liceo coreutico, è al secondo anno di scienze motorie. Ama leggere romanzi. È una ballerina di latino-americani a livello agonistico e fin da bambina sogna di diventare Miss Italia.

La selezione provinciale ha premiato invece, con la fascia di Miss Borgo Ripa 2022, Marta Antonucci, 18enne dell’Infernetto, bionda, occhi azzurri. Diplomata al liceo linguistico, prenderà scuola di cinema. Pratica tanti sport: danza da oltre 10 anni, pilates e acquagym. Ama ascoltare la musica e sogna di diventare attrice.

Il titolo vinto ieri sera le consente di accedere alle finali regionali, insieme ad altre 5 concorrenti classificatesi dietro di lei.