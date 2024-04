20 anni senza Gabriella Ferri, voce e anima di Roma

3 aprile 2004 - 3 aprile 2024. Vent'anni fa ci lasciava Gabriella Ferri, icona, voce, anima di Roma. E' stata lei una delle interpreti della canzone romanesca più ammirabili di tutti i tempi, con la romanità che gli scorreva nelle vene e che metteva nella maggior parte dei suoi brani.

"Barcarolo romano", "Stornelli di porta romana", "Aritornelli romaneschi" , per non parlare de "La società dei magnaccioni", brano scritto da Armandino Bosco e portato al successo proprio dall'interprete romana.

La Roma di Gabriella Ferri

Nata e cresciuta a Testaccio e poi trasferitasi in zona San Giovanni, precisamente in via Etruria, Gabriella Ferri era figlia di un ambulante di dolci, grande amante della canzone romanesca. Da ragazza il suo sogno era quello di fare la modella, per raggiungerlo iniziò a lavorare come commessa e proprio in una boutique del centro di Roma conobbe Luisa De Santis, figlia di Giuseppe De Santis, regista di Riso amaro, con la quale fondò il duo "Luisa e Gabriella" che l'accompagno nella prima fase della sua carriara romana, cantando folk romano.

Roma, infatti, ha accompagnato Gabriella Ferri sin dall'inizio. La seconda parte della sua carriera, che fu anche la più fortunata per la cantante romana, proseguì da sola, senza Luisa. Per un periodo visse a Milano, per poi tornare nella sua Roma nel 1966 e approdare al Bagaglino divenendone la cantante ufficiale.

Nonostante il successo, Gabriella Ferri continuò a comparire sporadicamente al Folkstudio di Roma, al Piper Club, dove conobbe Patty Pravo. Nel 1969 partecipò al Festival di Sanremo presentando "Se tu ragazzo mio", in coppia con Stevie Wonder. Fu l'unica partecipazione alla kermesse della Ferri e il suo brano venne subito eliminato.

Gabriella Ferri e Roma anche al cinema

Cantante, ma anche attrice, Gabriella Ferri è stata un'artista poliedrica, ma sempre con Roma nel cuore. La cantante ha preso parte ad una scena del film Remo e Romolo - Storia di due figli di una lupa del 1976.

Il ritiro dalle scene e la morte improvvisa

Nonostante il grande successo e il grande amore che il pubblico le ha sempre rivolto, il ritiro dalle scene è avvenuto presto, nel 1997, dopo l'incisione dell'album Ritorno al futuro, a causa della depressione di cui soffriva. Alcune ospitate, nella rubrica Cominciamo bene prima, condotta da Pino Strabioli e del varietà Buona Domenica di Maurizio Costanzo, la riportano brevemente in tv nel 2002. L'ultimissima apparizione risale al 31 gennaio 2004, nel programma "Trash (non si butta via niente)", condotto da Enrico Montesano, l'occasione in cui cantò per l'ultima volta pubblicamente alcuni stornelli romani.

Gabriella Ferri è morta improvvisamente il 3 aprile 2004 cadendo dal una finestra della sua casa a Corchiano (in provincia di Viterbo) dove viveva. Aveva 61 anni. La sua tomba si trova nel cimitero monumentale del Verano di Roma, dove tanti amici e fan la vanno a trovare tutt'oggi. L'epitaffio sulla sua tomba è una poesia del marito Seva Borzak che recita: "Di notte i tuoi occhi brillavano più forte delle stelle, di giorno il tuo amore riscaldava più del sole".

Gabriella Ferri è rimasta nel cuore di tutti i romani e non solo. Dal 2018 la Fondazione Musica per Roma ha istituito un premio speciale a lei dedicato allo scopo di ricordare una delle protagoniste della musica italiana del Novecento: "un’artista straordinaria che grazie alla sua forza espressiva ha trasmesso l’amore per la sua città a milioni di persone contribuendo a dare alla canzone popolare romana una dimensione internazionale", è la motivazione. Nel 2021 le è stata intitolata una piazza, si trova nel quartiere Laurentino Fonte Ostiense, a ridosso del centro commerciale Maximo. La Capitale, inoltre, non perde occasione per omaggiarla con concerti, mostre, passeggiate sui luoghi dove è vissuta e tanto altro.