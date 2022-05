Fulminacci, il concerto a Roma fa il tutto esaurito

Il 31 maggio Fulminacci arriva nella sua Roma per un live tutto sold out sul palco dell’Atlantico Live. Il "Tante care cose e altri successi tour", infatti, sta riscuotendo un grande successo.

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, ha già registrato il tutto esaurito per Padova, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Fiesole e continuerà anche in estate sui palchi dei Festival.

Dopo la data romana (che è in realtà il recupero del 25 marzo 2022, quando Fulminacci non potè esibirsi a causa delle restrizioni del Covid-19), il cantante proseguirà il suo fortunato tour al Teatro Romano di Fiesole il 24 giugno (sold out), a Courmayeur il 26 giugno, a Jesolo il 21 luglio, a Mantova il 22 luglio, a Bergamo il 23 luglio, ad Assisi il 30 luglio, a Bologna il 1 agosto, ad Alcamo l'11 agosto, a Segrate il 6 settembre, ad Alghero il 9 settembre, per poi fare ritorno a Roma, il 16 settembre, in occasione dello Spring Attitude

Tante care cose e altri successi tour

Fulminacci porterà live “Tante Care Cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album, disponibile in edizione limitata, autografata, colorata e numerata in vinile e in streaming e in download. Questa la tracklist del disco: “Brutte compagnie”, “Chitarre blu”, “Canguro”, “Le biciclette”, “Sembra quasi”, “Santa Marinella” (singolo sanremese certificato disco d’oro), “Tattica”, “La grande bugia”, “Miss Mondo Africa”, “Un fatto tuo personale”, “Aglio e olio (feat. Willie Peyote)”, “Forte la banda”, “Giovane da un po’”, “Meglio di così”.