Dopo le scritte sui ponti, ecco la nuova canzone di Franco 126: Blue Jeans feat. Calcutta

L’attesa è finita. E’ uscita Blue Jeans, la nuova canzone di Franco 126 con il featuring di Calcutta. Il brano anticipa il prossimo album del cantautore romano che, dopo il successo di Polaroid con Carl Brave e del suo Stanza Singola, è pronto a sorprendere ancora pubblico e critica.

Blue Jeans: la nuova canzone di Franco 126

Blue Jeans ne è un’ottima premessa. Malinconica e spiccatamente itpop, non si avvicina mai allo stile dei tormentoni radiofonici ma conquista l’ascolto (e il riascolto!) con la costruzione elegante delle strofe, il testo che richiama la poesia di alcuni dei brani di Stanza Singola, “Ieri l’altro” su tutti, delle chitarre suonate da Giorgio Poi.

Il graffiato di Franco 126, un po’ stile Califano, e la compartecipazione mai invadente di Calcutta, fanno il resto. “Molto felice di stare nella discografia del poeta Franco126” - ha scritto sui social il cantautore di Latina.

Le frasi di Franco 126 sui ponti di Roma e Milano

Con Blue Jeans Franco 126 ha ben ripagato l’attesa dei fan che adesso avviano il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo album. Intanto a Roma, come a Milano, è continuo il via vai di giovani e meno per immortalare le scritte luminose comparse a sorpresa sui ponti lungo il Tevere e ai Navigli.

Strofe al neon che hanno creato hype intorno alla nuova canzone di Franco 126. “Io avevo addosso gli stessi blue jean e tu avevi in bocca le stesse bugie” - si legge a Ponte Milvio; "E questa pioggia si stancherà e il tempo corre sui fili del tram" - la scritta sul Ponte della Musica. Frasi che restano ben impresse nella mente. Pronte per essere cantate a squarciagola durante i concerti. Quando potranno riprendere, si spera il prima possibile.