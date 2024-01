Francesco Totti ospite a Sanremo 2024: cosa c'è di vero

Francesco Totti potrebbe tornare all'Ariston. Secondo un'indiscrezione lanciata da Tv Blog e ancora da confermare, l'ex Capitano giallorosso sarebbe tra gli ospiti invitati dal padrone di casa Amadeus.

Totti tra gli ospiti di Sanremo 2024

"Trattative in corso, almeno così si dice", si legge sul giornate online. Qualora questa voce venisse ufficializzata, Francesco Totti andrebbe ad aggiungersi agli altri ospiti già confermati e cioè: Marco Mengoni, Giovanni Allevi, Russell Crowe, Eros Ramazzotti (che festeggerà i 40 anni di "Terra promessa"), Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.

Per Totti la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo non sarebbe la prima: l'ex calciatore, infatti, ha già sceso le scale dell'Ariston nel 2017, quando il festival era condotto da Carlo Conti e co-condotto da Maria De Filippi. Sarebbe però la prima ospitata televisiva dopo l'uscita del documentario "Unica" e del libro "Che stupida" dell'ex moglie Ilary Blasi. Forse l'occasione per dire la sua? Non resta che attendere l'ufficialità della presenza di Totti a Sanremo 2024.