Fontana di Trevi in versione Lego: 20.000 mattoncini per il monumento di Roma

Una settimana fa i grandi della Terra lanciavano la monetina durante il G20, lasciando alla città eterna ognuno i propri desideri. Oggi la fontana di Trevi torna a fare notizia per un'iniziativa capace di attirare l'attenzione degli appassionati dei mitici mattoncini Lego. La Fontana di Trevi, la più grande fra le celebri fontane di Roma inaugurata nel 1762, è stata riprodotta con circa 20mila mattoncini della Lego, in una spettacolare opera tra le più grandi in Italia per questo monumento, 5 novembre 2021. L'autore è Maurizio Lampis, presidente dell'associazione Culturale Karalisbrick e Fondatore del Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu.

All'agenzia ANSA Lampis ha spiegato: "Il progetto è partito 5 mesi fa spinto dalla voglia di realizzare uno dei monumenti italiani più importanti dopo aver costruito nel 2019 la Basilica di Bonaria di Cagliari, simbolo della Sardegna". "Ci sono voluti circa 20.000 mattoncini per riprodurla più fedelmente possibile in scala Minifigura", aggiunge. "75 cm di larghezza per 50 cm di profondità con altezza di 70 cm nel punto più alto. In corso di realizzazione mi sono servito di fotografie recuperate su internet per renderla più verosimile possibile alla realtà".

I dettagli, infatti, sono curati in tutto e non mancano neppure i turisti attorno alla grande piscina.

Ora la Fontana di Trevi in Lego sarà esposta per un breve periodo al Museo del Mattoncino Karalisbrick per poi incominciare un tour per la Sardegna accompagnata dal Colosseo di Roma sempre costruito di mattoncini. "Averla costruita mi inorgoglisce anche perché è un progetto interamente mio, frutto di anni di studio nel mondo del mattoncino Lego che da 4 anni è diventato il mio lavoro", conclude Lampis.