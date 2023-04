La Fontana della dea Roma restituita ai romani: concluso il restauro al Campidoglio

Il 21 aprile, in occasione del 2776esimo Natale di Roma, la Fontana della dea Roma in Campidoglio sarà restituita alla città.

Tra le più belle e rappresentative fontane della Capitale, l'opera ha subito un importante intervento di restauro i cui lavori sono stati diretti dalla Sovrintendenza Capitolina e resi possibili grazie all’atto di mecenatismo della maison di moda Laura Biagiotti con Intesa Sanpaolo.

Il restauro della Fontana della dea Roma

L’intervento di restauro della fontana, inserita nella facciata di Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio, alla base dello scalone di accesso alla sala consiliare, progettato da Michelangelo, ha riguardato il basamento e la statua di epoca romana della dea Roma, le superfici in travertino del prospetto architettonico e quelle marmoree delle vasche con il ripristino della loro impermeabilizzazione. È stata anche sistemata la pavimentazione in sampietrini a ridosso della vasca e revisionato l’impianto idrico, rifunzionalizzando il sistema di scarico della fontana.

La fine del restauro e la restituzione della Fontana della dea Roma in Campidoglio ai romani sarà al centro del ricco calendario di appuntamenti previsti il 21 aprile a Roma. Ad aprire le celebrazioni del 2776esimo compleanno capitolino sarà il Sindaco Roberto Gualtieri con la consueta deposizione della corona di alloro presso l’Altare della Patria, cui seguirà una Messa che il Cardinale Angelo De Donatis celebrerà nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.

Oltre alla restaurata fontana, altro appuntamento speciale di questo Natale di Roma 2023 sarà l'esposizione, per la prima volta, all’interno della mostra VRBS ROMA,del vetro dorato con la personificazione della città di Roma, rinvenuto nel corso degli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C a Porta Metronia. Non mancheranno gli appuntamenti con la cultura e i musei gratis.