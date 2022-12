Flavia Vento, dall'ironia sui social a madrina del congresso sugli ufo

L'ufo avvistato nei cieli di Roma a ottobre 2022, il suo interesse verso alieni e quinta dimensione valgono a Flavia Vento la nomina a madrina dell'evento "Ufo, vengono dalle stelle?", un convegno organizzato dal Centro ufologico mediterraneo il prossimo 17 dicembre a Roma e nel quale un team di ufologi risponderà a tutti i dubbi sull'argomento.

Flavia Vento ha visto un ufo

Ma facciamo un passo indietro. Erano i primi giorni di ottobre quando su Twitter la showgirl romana scriveva: "Stamattina ho visto un ufo erano le 6,30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii". Un tweet che aveva immediatamente scatenato l'ironia dei followers.

"Anch'io, la domenica mattina, dopo un sabato sera con gli amici, vedo le stesse cose...finalmente ho qualcuno che mi capisce!!!...grazie Flaviè", le scriveva un utente. "Io ne ho incontrato uno sulla Casilina, altezza Via Tor Tre Teste. Mi ha fatto i fari, evviva segnaliiiiii", aggiungeva un altro e così via una raffica di commenti tutti da ridere.

Ma se sui social è stata l'ironia a farla da padrona, l'avvistamento ufo segnalato da Flavia Vento non è passato inosservato al C.UFO.M (Centro Ufologico Mediterraneo), che ha intervistato la show girl romana e l'ha scelta come ospite d'onore del convegno prossimamente in arrivo nella Capitale.

"Flavia - si legge sul sito del Centro Ufologico Mediterraneo - ha dichiarato che a Roma, presso Ponte Milvio, alle 6 e mezza di mattina, di domenica 9 ottobre 2022, era ancora buio, stava osservando il cielo, come fa spesso. In quell’occasione, stava guardando la costellazione di Orione, che l’ha sempre affascinata tantissimo. All’improvviso, ha visto un puntino un po’ più piccolo di una stella, dello stesso colore delle stelle, cioè bianco, a luce fissa, molto veloce, precisando che non era certamente un aereo. Le condizioni climatiche erano buone e, che lei ricordi, non c’era vento e nemmeno la luna. La cosa strana è che l’oggetto è apparso dal nulla, poco dopo che stava guardando proprio in quella direzione. Ad un certo punto, proprio quando era in corrispondenza delle tre stelle più luminose di tale costellazione, il 'puntino' si è fermato davanti alla cintura di Orione ed ha emanato una luce fortissima, definita come un flash da Flavia. Poi, dopo che è tornato alla stessa luminosità di prima, ha proseguito muovendosi veloce".

Flavia Vento ospite d'onore del convegno sugli Ufo

Tra gli argomenti al centro dell'incontro in programma a Roma si legge: "Ufo avvistati da Flavia Vento", oltre a impatto psicologico in ipotesi di contatto con extraterrestri, ultimi avvistamenti, messaggi alieni e altro. Tra le domande a cui gli ufologi risponderanno, invece, spicca "Flavia Vento ha davvero visto un ufo?". Quale sarà la risposta?

Intanto la showgirl esulta sui social: "Evviva sono la madrina del convegno sugli Ufo". Con lei ci saranno anche presidente, vicepresidente e membri del C.UFO.M.