INTERVISTA | Il ritorno dei Flaminio (senza Maphia). G-Max: "Celebriamo 30 anni di carriera con un album e un tour"

"Abbiamo pensato ad un album celebrativo dei nostri 30 anni di carriera, un regalo per tutti i fan". Così, G-Max, storico membro dei Flaminio Maphia insieme a Rude, ha raccontato a RomaToday il grande ritorno della storica band nata alla fine degli anni '90 a Roma. Oggi si chiamano solo "Flaminio", sono accompagnati dalla band "Quei bravi ragazzi" e hanno voglia di celebrare in maniera travolgente 3 decenni di pura energia hip hop che hanno scosso il panorama musicale italiano. Da "Ragazze acidelle" a "Che idea", da "Bada" a "La gabbia", tutti si ricordano ancora le strofe di quei brani che sono sicuramente passati alla storia e che hanno rappresentato l'inizio di un genere musicale a Roma e in Italia che ha portato fortuna a tanti altri, fino ad oggi.

A poche ore dalla presentazione del disco "Live" a San Lorenzo, G-Max ha raccontato a RomaToday qualcosa in più sull'album, sul ritorno e sul futuro dei Flaminio.

Un nuovo album per celebrare un grande ritorno. Oggi è un giorno importante per i Flaminio...

Assolutamente. Torniamo presentando "Live", il nostro nuovo album dopo tanti anni di silenzio. Un disco che racchiude i nostri 30 anni di carriera, 30 anni in cui siamo molto cambiati. Oggi abbiamo con noi una band che ci accompagna, "Quei bravi ragazzi", quattro musicisti che suonano dal vivo tutti i nostri più grandi successi, da "Acidella" a "Bada" a "Quelli che".

Presentate "Live" al Wishlist club di San Lorenzo. Sarà una rimpatriata con tutti i vostri fan?

Sì, volevamo fare un regalo a tutti i nostri fan più affezionati. Sarà un release party, si chiama così oggi (ride, ndr) che abbiamo voluto fortemente a Roma, nostra città natale, dove tutto ha avuto inizio. Il Wishlist è un live club in cui abbiamo già suonato, a cui siamo legati. Qui ritroveremo i nostri fan, canteremo i nostri più grandi successi, regaleremo gadget e cd, sarà una vera e propria festa.

Seguirà anche un tour?

Sì, ci sarà un tour in estate, a breve daremo comunicazione di tutte le date, al momento una decina sono già confermate, ma potrebbero aggiungersene altre.

Quei Bravi Ragazzi sono una delle vostre novità. Da quanto tempo suonano con te e Rude?

Sono circa 4-5 anni che suoniamo insieme. Questo disco si chiama "Live 1994-2024" e racchiude le migliori registrazioni live che in questi 4-5 anni abbiamo fatto insieme a questi fantastici musicisti. Sono i 15 migliori pezzi registrati racchiusi in un album.

C'è poi un altro importante cambiamento che riguarda il vostro nome. Oggi siete solo "Flaminio", quando avete deciso di togliere "Maphia"?

E' una decisione recente. Nel corso degli anni avviene una crescita, inizi un cammino, lo porti avanti e, a mano a mano, ti liberi di alcuni pesi e anche di tutto ciò che è superfluo. Quando sono nati i Flaminio Maphia avevamo 20 anni, eravamo pischelli e quel "maphia" rappresentava, in qualche modo, la famiglia con cui abbiamo iniziato a spingere questa cultura dell'hip hop a piazzale Flaminio. Siamo cresciuti, sono passati 30 anni, abbiamo fatto altre esperienze e ora quel "maphia" non ci rappresenta più. Siamo i Flaminio per tutti.

Voi siete una pietra miliare dell’hip hop romano, com'è stato essere tra i primi?

Sicuramente abbiamo incontrato difficoltà che i rapper non hanno più oggi. Non c'era internet, non c'era Youtube, non c'erano tutti i siti di ecommerce che esistono oggi. Noi riuscivamo ad avere quei due dischi l'anno dall'America e da lì dovevamo inventare il nostro hip hop. In Italia non arrivava niente, anche per l'abbigliamento ci siamo dovuti creare da zero il nostro look. Non è stato facile, ma sicuramente bello.

Voi avete fatto da apripista 30 anni fa, ma cosa ne pensi dell'attuale scena del rap?

Ora sicuramente i ragazzi sono molto più avvantaggiati, sanno cos’è l’hip hop, conoscono questa cultura, sanno dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare. Per noi non era così, la nostra musica era completamente diversa, sicuramente un rap più casareccio, più verace, meno costruito. Facevamo un pezzo, se andava bene, altrimenti pazienza.

Nostalgia degli anni '90?

Più che altro nostalgia dei 20 anni (ride, ndr), quello sì. E poi della musica di quegli anni che è densa di ricordi della mia vita.

Chi ti piace tra i nuovi rapper?

Sicuramente Ghali, trovo che sia un artista con un talento incredibile e una visione davvero differente da tutti quanti, sembra un alieno rispetto agli altri per la sua serietà, il suo pensiero, la sua classe. E' elegante in tutto. Quando sento lui sono contento che possa rappresentare il rap.

E, invece, un personaggio della fine degli anni '90 al quale sei rimasto sempre riconoscente?

Riccardo Sinigallia, produttore e padre della musica cantautorale degli anni '90. E' stato lui a scoprire Fabi, Gazzè, Tiromancino. Fu lui a produrre il nostro album "Resurrezione" da cui uscirono "Bada" e "Ragazze Acidelle", brano che ci ha consacrato al successo.

Qual è la Roma di G-Max oggi?

Piazzale Flaminio resta nel cuore ma, in realtà quello era il luogo dove si incontrava la comitiva per fare hip hop, venivamo tutti dalle borgate. Io oggi abito sulla Portuense, davanti al Serpentone.

Qual è, oggi, la giornata tipo di G-Max?

Sono a dieta (ride, ndr), quindi colazione, pranzo e cena leggerissimi. In questo periodo sto ultimando il mio libro in cui racconto la storia di G-Max dall'infanzia, alla nascita dei Flaminio. Sto riordinando i capitoli, ma è quasi terminato. Poi mi sto dedicando al tour, sto curando la parte grafica e questo mi porta via parecchio tempo. La sera esco: un bel film al cinema (ultimamente ho visto Civil War, bellissimo), una cena con gli amici.

L'uscita di un album celebrativo, un tour in arrivo, ci manca solo un disco di nuovi brani...

Non lo escludiamo. Siamo stati in silenzio a lungo, sicuramente l'estate servirà a pensare al futuro dei Flaminio.