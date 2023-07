Via Asiago, Fiorello chiude la polemica: "Il programma non si farà lì. Cerchiamo nuova location"

Il caso Fiorello - via Asiago è chiuso. A mettere la parola fine è lo showman, conduttore di VivaRai2 che, evidemente infastidito dalle polemiche di questi giorni, decide di postare un video su instagram per spiegare quel che sta accadendo.

"Rinnovo le scuse per il danno e il fastidio arrecato", è l'esordio di Fiorello. "Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, casino, ci è sfuggito un po’ di mano".

Quindi il futuro di VivaRai2: "Se si dovesse rifare, non si farà in via Asiago. Quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc. Non si farà mai più in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo… Ma noi contiamo di trovarla".

"Via Asiago – conclude Fiorello – ora può dormire sonni tranquilli".

Tra i commenti quelli del coreografo Luca Tommasini: "Ce la faremo, troveremo un’altra location". E poi Alessia Marcuzzi: "Ora convinco i condomini di casa mia così vi posso vedere direttamente dalla finestra. Come si fa a stare senza di te e VivaRai2?". Messaggi di solidarietà anche da Jovanotti, Arisa, Sofia Goggia, Lillo Petrolo.