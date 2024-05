Fiorello omaggia Fellini a Fontana di Trevi (con un ospite speciale)

“Evviva, evviva il venerdì”, risuona l’ormai iconica sigla del venerdì nel glass di VivaRai2!, prima dell'ultima settimana di programmazione (si concluderà venerdì 10 maggio). In occasione dei David di Donatello, Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, omaggia il grande genio di Federico Fellini con una speciale esibizione a Fontana di Trevi. Ospiti d’eccezione: Gabriele Muccino, Carmen Russo e Angelo Madonia.

“Notate la nostra eleganza? Oggi è giornata di Cinema”, così Fiorello introduce l’argomento David di Donatello, in onda stasera su Raiuno. “C’è Ancora Domani al top con 19 candidature. Posso dire? Ha più candidature lei che elettori Calenda. Non solo la Cortellesi, ma anche 15 candidature per Garrone. Anche mio fratello candidato come miglior regista esordiente – e conclude scherzando - In anteprima la scaletta: Paola sale sul palco per ritirare la statuetta… Titoli di coda!”.