Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio, ad Anzio e Filacciano le finali

Sabato 19 e domenica 20 agosto si svolgeranno a Filacciano e Anzio due finali regionali dedicate al cimena dell’84esima edizione di Miss Italia, per celebrare il legame fra il concorso e la settima arte.

A organizzare le due serate la Delta Eventis, agenzia esclusivista del concorso per il Lazio, che vedranno nella serata di sabato assegnare il titolo di Miss Cinema Roma 2023 e ad Anzio eleggere Miss Cinema Lazio 2023. Le vincitrici accederanno alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Miss Cinema a Roma 2023

A Filacciano location in cui Fellini girò alcune scene di 8 ½ si terrà Miss Cinema Roma 2023. Trentacinque ragazze si sfideranno con coreografie accompagnate dalla musica del Maestro Nino Rota, colonna sonora del film “8 ½”, e quadri moda che le vedranno sfilare in abiti da sera e perle Miluna, prima dell’immancabile passaggio davanti alla giuria in body da gara.

Miss Cinema Lazio 2023

Ad Anzio presso lo stabilimento Tirrena sarà assegnato il titolo di Miss Cinema Lazio 2023. Le ragazze sfileranno con abiti in stile anni 50-60 ispirati alla celebre serie TV “Happy Days”, alla quale Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia hanno dedicato il libro “La nostra storia – Tutto il mondo di Happy Days”. Madrina dell’evento la frascatana Martina Sambucini Miss Italia 2020 e come ospite Beatrice Scolletta Miss Lazio 2021 (seconda classificata a Miss Italia 2020). Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, sezione di Anzio-Nettuno.