Francesco Totti al cinema: "Vi presento il documentario sulla mia storia"

Alcune anticipazioni erano state date già alla metà di luglio, parlando dell'edizione 2020 della Festa del Cinema di Roma ma la conferma, adesso, è arrivata dal Capitano.

Francesco Totti, con un tweet ha annunciato l'arrivo nelle sale del documentario sulla sua vita: "Con emozione vi presento il documentario sulla mia storia. Mi Chiamo Francesco Totti regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma. 19-21 ottobre nelle sale cinematografiche".

Con emozione vi presento il documentario sulla mia storia. #MiChiamoFrancescoTotti regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma. 19-21 ottobre nelle sale cinematografiche. @VisionDistrib @wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT #caprientertainment pic.twitter.com/gisRSJ4HfD — Francesco Totti (@Totti) August 29, 2020

Il documentario su Francesco Totti

Come anticipato dal Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, d’intesa con Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttore Generale, il documentario sarà uno degli eventi più attesi della kermesse all'Auditorium Parco della Musica.

È la notte che precede l’addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo. Diretto da Alex Infascelli, soggetto e sceneggiatura di Alex Infascelli e Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli). Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Sarà distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane, che ne curerà anche le vendite internazionali.