Da Hollywood a Cinecittà World: i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie nel parco divertimenti di Roma

I divi di Hollywood tornano a scegliere Roma come meta per le vacanze in famiglia. Dopo Russell Crowe che ha condiviso un selfie al Colosseo, insieme alla famiglia, sono i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt ad essere stati immortalati in un parco divertimenti romano.

L'attrice hollywoodiana era stata già avvistata al concerto dei Maneskin e poi a fare la spesa da Eataly Roma. Ma le sue vacanze in famiglia non sono ancora finite.

Shiloh Jolie-Pitt e i suoi fratelli hanno scelto Cinecittà World per trascorrere una giornata all'insegna dell'adrenalina. Non un parco divertimenti qualunque, dunque, ma quello interamente dedicato al mondo del Cinema e della Tv. Evidentemente, buon sangue non mente.