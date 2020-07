Village Celimontana, oltre 100 concerti per un'estate a ritmo di jazz

Torna il Festival di Villa Celimontana tanto amato dal pubblico e l’estate si riempie di musica grazie all’energia e alla vitalità dello swing, quest’anno grande protagonista delle notti estive della capitale.

Dal 7 agosto al 31 ottobre avrà luogo la quinta edizione del Village Celimontana che porterà una sterzata di positività ed allegria con oltre 100 concerti in un cartellone carico di artisti di grande livello.

Il Festival quest’anno celebra i 100 anni dagli anni ^20 e la nascita del dixieland, un periodo di grande speranza, creatività artistica e musicale. La storia del dixieland e il percorso che porta allo swing sarà infatti il tema principale del Village Celimontana che, con il racconto di un’epoca d’oro per la musica, lancia un messaggio di vitalità al pubblico romano. Il Festival comincerà con il Roman Classic Jazz Festival, rassegna nella rassegna curata da Lino Patruno, che dal 7 al 23 agosto racconterà in musica l’epoca che ha più lasciato traccia nella storia del jazz. Protagonista di tutti i venerdì sarà Emanuele Urso “The King of Swing”, vero e proprio simbolo del jazz tradizionale con il suo stile “Benny Goodman”.

Non mancheranno le serate Social, organizzate con la Nazionale Jazzisti e la Casa di Peter Pan, e alcuni grandi concerti tra cui quello di Bepi D’Amato, Carlo Capobianchi che omaggia Bix Biderbecker, Maurizio Giammarco , Max Paiella & the Rabbits, Greg & Cat Pack ed il tributo a Fred Buscaglione di Stefano Abitante. Ogni martedì invece spazio alla serata SWING SWING SWING con lezioni di Charleston e tip tap, balli singoli molto rappresentative dei “Roaring Twenties”, gli “Anni ruggenti”. Scenario ideale per questa kermesse una location elegante e suggestiva che sarà allestita in modo da esaltare la bellezza di Villa Celimontana che torna a proporre musica con il suo marchio di fabbrica, l’entusiasmo. L’offerta food & beverage è calibrata e perfettamente adatta con la Pinsa, la griglieria e i frittini al cartoccio.

Apertura con il Roman Classic Jazz Festival

Quest’anno il Village Celimotana comincia in grande stile con il Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno, icona del jazz italiano nel mondo. Un Festival nel Festival, un percorso che racconterà il passaggio dal dixieland alla musica swing. Dal 7 al 23 agosto aprirà proprio Emanuele Urso “The King of Swing”, sabato 8 agosto il concerto del grande clarinettista abruzzese Bepi D’Amato, e domenica 9 Lino Patruno darà inizio al primo dei 3 appuntamenti che ci condurranno in una passeggiata nel tempo, con al suo fianco il violinista siciliano Mauro Carpi nei panni di Joe Venuti, con racconti, aneddoti legati ai grandi del jazz come solo Lino Patruno può fare . Nelle giornate successive invece saliranno sul palco i Dixie Flyer Passengers, Pepper and the Jellies, il cantante e trombettista di Boston Michael Supnick con la sua Sweetwater jazz band, Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band, la Swing Valley Band di Giorgio Cuscito e tanti altri.

Lunedì e venerdì con Emanuele Urso

Doppio appuntamento settimanale al Village Celimontana con il re dello swing ancora una volta protagonista e mattatore delle notti romane. Ogni lunedì Emanuele Urso andrà in scena con il sestetto Swing di Roma, mentre il venerdì sarà sul palco la sua superlativa Orchestra. Musicista dotato di eccellenti qualità tecniche e musicali sia come batterista che come clarinettista, Urso è anche un grande direttore d’orchestra e arrangiatore. La sua concezione della musica è totalmente rivolta al Jazz della Swing Era (Stati Uniti 1935-45) musica della quale Emanuele è sicuramente oggi il maggior cultore e rappresentante a livello europeo. L’instancabile impegno, la ricerca della perfezione e la grande professionalità sono qualità che gli hanno permesso di conquistare il titolo oggi universalmente riconosciuto di “Re dello Swing”.

Eventi social

Come ogni anno Village Celimontana ospita in cartellone diverse serate dedicate al sociale”. Tra queste non poteva mancare il tradizionale appuntamento con la Nazionale Jazzisti Italiani Onlus e con Max Maglione che da anni raccoglie fondi a favore dell’Associazione Onlus Peter Pan per aiutare i bambini affetti da malattie onco ematologiche.

I concerti si svolgeranno dal 7 agosto al 31 ottobre, tutti alle ore 22 e saranno ad ingresso gratuito.

Il programma completo dei concerti di agosto

VENERDÌ 7 AGOSTO

EMANUELE URSO “THE KING OF SWING” E LA SUA ORCHESTRA

SABATO 8 AGOSTO

BEPI D’AMATO

DOMENICA 9 AGOSTO

LINO PATRUNO AND HIS BLUE FOUR

LUNEDÌ 10 AGOSTO

EMANUELE URSO E IL SESTETTO SWING DI ROMA

MARTEDÌ 11 AGOSTO

SWING SWING SWING, LEZIONE DI CHARLESTON, LIVE : DIXIE FLYER PASSENGERS

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

PEPPER AND THE JELLIES

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

MICHAEL SUPNICK & THE SWEETWATER JAZZ BAND

VENERDÌ 14 AGOSTO

EMANUELE URSO “THE KING OF SWING” E LA SUA ORCHESTRA

SABATO 15 AGOSTO

LINO PATRUNO JAZZ SHOW

DOMENICA 16 AGOSTO

DR JAZZ & DIRTY BUCKS SWING BAND

LUNEDÌ 17 AGOSTO

EMANUELE URSO E IL SESTETTO SWING DI ROMA

MARTEDÌ 18 AGOSTO

SWING SWING SWING, LEZIONE DI TIP TAP, LIVE: SWING VALLEY BAND

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

ROMAN CLASSIC JAZZ HERITAGE DI MICHELE PAVESE

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

BIXERA E THE FABULOUS 2ND YEARS DI CARLO CAPOBIANCHI

VENERDÌ 21 AGOSTO

EMANUELE URSO “THE KING OF SWING” E LA SUA ORCHESTRA

SABATO 22 AGOSTO

LINO PATRUNO JAZZ SHOW

DOMENICA 23 AGOSTO

STEFANO ABITANTE E I SUOI ASTERNOVAS, OMMAGGIO A FRED BUSCAGLIONE

LUNEDÌ 24 AGOSTO

EMANUELE URSO E IL SESTETTO SWING DI ROMA

MARTEDÌ 25 AGOSTO

SWING SWING SWING, LEZIONE DI CHARLESTON, LIVE: DAVIDE PALMA CANTA SINATRA

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

ORIGINAL SAXIE BAND

GIOVEDÌ 27 AGOSTO

LES CHATS NOIRS

VENERDÌ 28 AGOSTO

EMANUELE URSO “THE KING OF SWING” E LA SUA ORCHESTRA

SABATO 29 AGOSTO

MAX PAIELLA & THE RABBITS

DOMENICA 30 AGOSTO

GREG & CAT PACK

LUNEDÌ 31 AGOSTO

EMANUELE URSO E IL SESTETTO SWING DI ROMA

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.