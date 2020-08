ScenArte, a Roma il Festival Internazionale del Teatro Urbano

Dal 22 al 31 agosto 2020 la compagnia Abraxa Teatro presenta a Isola Farnese, a Cesano di Roma, alla Biblioteca Galline Bianche e al Giardino degli Aranci ScenArte. 26° Festival Internazionale del Teatro Urbano, ideato e diretto da Emilio Genazzini. Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2020 – 2021 - 2022", fa parte di Romarama, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

La ventiseiesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Urbano con il significativo titolo di ScenArte vuole sviluppare tre linee di interventi artistici e culturali: la presentazione di spettacoli teatrali proposti da alcune tra le compagnie più rappresentative della ricerca teatrale contemporanea come l’Open Program del Workcenter di Grotowski, i Cantieri Culturali Koreja di Lecce, il Teatro Potlach di Fara Sabina, il Teatro Nucleo di Ferrara e la stessa Abraxa Teatro nella abituale splendida cornice del Giardino degli Aranci; da Isola Farnese e Cesano prende invece vita la realizzazione del progetto Sguardi dalla Capitale. Performance, Racconti e Immagini dai quindici municipi di Roma che prevede quindici tra opere prime e visite guidate di compagnie, artisti e operatori culturali; l’ideazione da parte di Genazzini del nuovo progetto innovativo Racconti Romani Urbani, esperienze narrative itineranti, che verranno condotte dal regista di Abraxa in collaborazione con Florinda Nardi, docente di Letteratura Italiana presso l’Università di Tor Vergata, che termineranno in un incontro finale alla Biblioteca Galline Bianche.

IlNaufragarMéDolce di Roma e il Teatro Immagini di Rieti completeranno il programma di spettacoli rispettivamente al Giardino degli Aranci e a Isola Farnese. In un dialogo con i luoghi abitati da ScenArte sono previsti anche laboratori teatrali per la terza età e mostre di pittura di artisti locali.

Tutte le iniziative, organizzate quest’anno in collaborazione con il gruppo Linee Libere, sono ad ingresso libero ed è gradita la prenotazione.

Al Giardino degli Aranci, che ospita da venti anni con successo il festival organizzato da Abraxa Teatro, dal 27 al 29 agosto sarà possibile assistere ad una bella concentrazione di spettacoli di prestigiose compagnie teatrali da sempre presenti o vicine al Festival di Teatro Urbano come l’ Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards che presenterà E il popolo canta, uno spettacolo concerto, frutto di un’investigazione su canti tradizionali del centro-sud d’Italia e della loro relazione con la poesia di Pier Paolo Pasolini. I Cantieri Culturali Koreja presenteranno I giorni del grano, uno spettacolo condotto da due attori panificatori per un pubblico di venti persone che diventeranno protagonisti della panificazione con delle cuffie wireless per rivivere l’arte del fare il pane delle Murge.

Abraxa Teatro abiterà il giardino con uno spettacolo musico-teatrale che promette Sorprese Giganti e il Teatro Potlach di Fara Sabina guardando Roma dalla splendida terrazza darà vita a Dialoghi con Trilussa. Nei ricchi tre giorni di programmazione teatrale ilNaufragarMéDolce ci porta Sulle tracce di Ulisse e il Teatro Nucleo di Ferrara presenta Eretica uno spettacolo che porterà gli spettatori, come un macabro carnevale, in una dimensione sospesa tra sogno e incubo.

Il progetto Sguardi dalla Capitale. Performance, Racconti e Immagini dai quindici municipi di Roma, è nato lo scorso anno dal coinvolgimento in una rete di gruppi e artisti di teatro, promossa da Genazzini con l’interessamento di Eugenio Barba dell’Odin Teatret, produrrà ben 15 iniziative: brevi performance che osservano e raccontano i diversi territori, tutte opere originali di altrettanti gruppi, artisti e operatori culturali appositamente pensate per ScenArte 2020. Sguardi dalla Capitale, sarà in questo modo un’opera prima interamente dedicata a Roma con le performance di:

Labirion Officine Trasversali, La Bottega dei Comici, Ygramul Teatro (22 agosto Isola Farnese);

Circomare Teatro, Gianluca Riggi, TradirEfare Teatro e la visita notturna guidata da Valorizziamo Vejo (23 agosto Isola Farnese);

Danila Fruci, Dimitri D’Urbano (27 agosto Giardino degli Aranci);

Hilo Rojo di Siviglia, Linee Libere, Eleusis Teatro (28 agosto Giardino degli Aranci);

Metamorfosi Teatro, Abraxa Teatro e la visita notturna guidata dalla sociologa urbana Irene Ranaldi (29 agosto Giardino degli Aranci).

Il 25 agosto a Isola Farnese debutta il nuovo spettacolo di Teatro Immagini di Rieti Come farfalle a Piazza delle Meraviglie tra danze e acrobazie, celebrando la leggerezza delle farfalle e la loro capacità di meravigliarci.

INGRESSO LIBERO

La prenotazione è obbligatoria per le visite guidate/passeggiate e le repliche della performance “I germi di grano” .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.