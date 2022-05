Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma

Marionette, burattini, ombre e ogni tipo di creatura magica creata dalla fantasia e dal talento di artisti da tutta Europa sono i protagonisti di "Immagina, Festival Internazionale del teatro di fugura di Roma, in programma nei quattro spazi della rete Teatri in Comune dal 12 al 15 maggio 2022.

Dal Teatro Biblioteca Quarticciolo al Teatro Villa Pamphilj, dal Teatro Tor Bella Monaca al Teatro del Lido di Ostia i quattro teatri propongono un festival diffuso in tutta la città con un calendario di dieci spettacoli per un totale di 25 repliche e poi mostre, laboratori, incontri e la prima edizione del Premio Immagina a sostegno della produzione teatrale. In scena alcune tra le più significative compagnie di teatro di figura dalla Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia per quattro giorni all’insegna dell’immaginazione e della creatività, per grandi e piccini.

Immagina 2022 è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, Teatro di Roma, Teatri in Comune (Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido di Ostia, Teatro Villa Pamphilj), Teatro Verde, Unima Italia, in collaborazione con Spedidam, Festival Arrivano dal Mare, EFFE Label.

Gli spettacoli di Immagina

Dalla Spagna la compagnia Luz, Micro Y Punto con Celeste, dalla Germania Noose della compagnia Merlin Puppet Theater, la compagnia francese Histoire d’Eux porta in scena À L’abordage e, insieme al Teatro Verde, lo spettacolo In fondo al mare, gli inglesi String Theatre sono invece in scena con The Insect Circus. Tra gli italiani non potevano mancare due tra le compagnie storiche del teatro di figura: il Teatro Gioco Vita in scena con Moun e il Teatro delle Briciole con La pancia del mondo; e poi ancora: Verso Klee della compagnia Tam Teatromusica, Io e Einstein di Teatro Laboratorio e Fellini Zirkus della compagnia Il Cappello Rosso.

Laboratori, mostre ed eventi

Inoltre, Immagina offre quattro laboratori gratuiti condotti da artisti - gli stessi che il pubblico vedrà esibirsi in scena, o ne apprezzerà le opere in mostra - per esplorare la creatività e la manualità dei piccoli spettatori e delle loro famiglie, in programma anche lo speciale appuntamento con il laboratorio Storie in scatola al prezzo popolare di 3€ (max 20 partecipanti).

Ad arricchire l’offerta anche quattro mostre gratuite per riscoprire alcune tradizioni locali e celebrare personalità di spicco della storia del teatro di figura: al Teatro del Lido Vignette di Fabio Magnasciutti, al Teatro Villa Pamphilj I TEATRICCI, dove fermentano le storie di Alessandra Ricci; al Teatro Biblioteca Quarticciolo Un filo tira l'altro di Maria Letizia Volpicelli e al Teatro Tor Bella Monaca La teoria del cono ovvero l’occhio di Pinocchio di Mistiche Nutelle.

Il premio Immagina

Tra gli eventi speciali la prima edizione del Premio Immagina al fine di valorizzare, tutelare e coltivare specifiche creatività in un momento dove la fragilità del sistema tende a colpire le proposte culturali. Tre le categorie che verranno premiate da una giuria di esperti: miglior spettacolo, miglior performer, miglior tecnica innovativa di teatro di figura.

Il convegno

Venerdi 13 maggio alle ore 11 il Festival ospita il convegno Unima Italia (Union internationale de la marionnette) dal titolo Anche noi siamo coinvolti per riflettere su quali pratiche artistiche mettere in campo in un mondo in piena emergenza ambientale. Infine Immagina partecipa al progetto Animati in video, contest per contributi video pensati per la fruizione digitale, ideato e promosso dal Festival Arrivano dal mare. Il tema della call è “I quattro elementi e le sfere dell’umano” ed è dedicata a Dante, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte.

Immagina, festival nato grazie alla Rete dei Teatri di Roma Capitale con l’obiettivo di diffondere le pratiche e la storia del Teatro di Figura, costituisce una proposta artistica per tutte le età, per gli appassionati e per i curiosi, quattro giorni ricchissimi di spettacoli ed attività per promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio del teatro di figura fatto da una moltitudine di artisti incredibili, portatori sani di arti e mestieri che hanno origini antiche, ma che guardano al presente e al futuro, capaci di intercettare infiniti linguaggi.

Il programma di Immagina

In scena il 12 maggio ore 10 al Teatro Tor Bella Monaca (TBM) e il 13 maggio alle ore 10 al Teatro Biblioteca Quarticciolo (TBQ) e alle ore 21 al Teatro del Lido di Ostia (TDL) la compagnia spagnola Luz, Micro Y Punto con CELESTE: un viaggio poetico nella mitologia greca insieme alle marionette (età consigliata dai 6 agli 11 anni).

Il Teatro Gioco Vita di Piacenza al Festival Immagina porta in scena MOUN, uno spettacolo che, pur trattando di temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, trasmette un senso di grande serenità e leggerezza poetica. In scena a TBQ il 12 maggio alle ore 10, a TBM il 13 maggio alle ore 10, a TDL il 14 maggio alle ore 21 (età consigliata dai 5 ai 10 anni). Una performance surreale tra black comedy e teatro dell’assurdo, all’interno di due scatole si dispiegano le vite di tutti noi, vite che non sono mai state vissute.

Utilizzando marionette da tavolo e tecniche narrative cinematografiche la compagnia tedesca Merlin Puppet Theater porta in scena NOOSE a TVP gio 12 ore 10 TBQ ven 13 ore 21 TBM il 15 maggio alle ore 18 (età consigliata dai 15 anni).

Firmato dal Teatro Verde e dalla compagnia francese Histoire d’Eux lo spettacolo IN FONDO AL MARE è un thriller subacqueo, protagonista John MacLobster un detective aragosta alle prese con la misteriosa sparizione dei pesci nel mare (prima assoluta); in scena a TDL il 12 maggio alle ore 21 e al Teatro Villa Pamphilj (TVP) il 13 maggio alle ore 18 (età consigliata dai 6 anni).

Altro appuntamento con la compagnia Histoire d’Eux è À L’ABORDAGE un gioco frenetico e divertente seguendo le peripezie del corsaro Barbarossa e della pirata Ann Bonny in cerca del tesoro di Caliko Jack, in programma il 13 maggio alle ore 18 a TDL, il 14 maggio alle ore 16 a TBQ e il 15 maggio alle ore 15 e alle ore 18 a TVP (età consigliata dai 4 anni).

VERSO KLEE della compagnia Tam Teatromusica è uno spettacolo pensato per avvicinare i giovanissimi ai linguaggi e alla poetica dell’arte contemporanea accompagnati da figure a metà fra marionetta e burattino, in programma il 13 maggio alle ore 18 a TBM e il 15 maggio a TDL alle ore 21 (età consigliata dai 6 ai 13 anni).

IO E EINSTEIN di Teatro Laboratorio è un viaggio onirico e divertente, uno spettacolo per attrice e illustrissimo pupazzo costruito intorno al dialogo tra la protagonista Jessica, una ragazza in crisi, e il grande scienziato Albert Einstein. In scena il 14 maggio a TVP alle ore 10 e a TBQ alle ore 21 (età consigliata dai 14 anni).

Dimenticatevi della realtà e immergetevi nell’affascinante e curioso universo degli insetti: coleotteri e cavallette, vespe e libellule mostrano al pubblico la loro destrezza, abilità e umorismo in THE INSECT CIRCUS degli inglesi String Theatre. Lo spettacolo – in programma il 14 maggio a TBQ alle ore 11 e a TVP alle ore 16; il 15 maggio a TDL alle ore 11 (età consigliata dai 2 anni) – è seguito dal laboratorio LA MARIONETTA INSETTO per imparare a costruire, insieme agli artisti della compagnia, una piccola marionetta bruco di legno.

LA PANCIA DEL MONDO è un rito collettivo ispirato a Madre Terra, una pratica per allenarsi alla sensibilità, un viaggio da fare insieme, per esercitare empatia. Lo spettacolo della compagnia Teatro delle Briciole è in scena il 14 maggio alle ore 18 a TBM e il 15 maggio a TBQ alle ore 16, a seguire alle ore 17 genitori e figli sono invitati a partecipare al laboratorio gratuito PICCOLO MONDO (età consigliata dai 3 anni).

Il 15 maggio alle ore 11 a TVP va in scena FELLINI ZIRKUS della compagnia Il Cappello Rosso, uno spettacolo di marionette liberamente ispirato al mondo visionario e poetico di Federico Fellini e in particolare a uno dei suoi primi film, La strada (età consigliata dai 7 anni). Alle ore 12, dopo lo spettacolo, un laboratorio gratuito per avvicinarsi all’arte della MARIONETTA A FILI.

I laboratori

TDL_13 maggio ore 16

CAPPUCCETTO VERDE a cura di Fernanda Pessolano

durata 120’ • dai 5 ai 7 anni • laboratorio gratuito • max 10 partecipanti • iscrizioni: promozione@teatrodellido.it

Libroteatro: boccascena, sipario, personaggi, fondali e quinte ma soprattutto una storia da animare, un teatrino da costruire e un giardino, un parco, un bosco da raccontare. Ogni partecipante costruirà un piccolo ‘libroteatrino’ di carta e altri materiali.

TBQ_14 maggio ore 12 | TVP_14 maggio ore 17 | TDL_15 maggio ore 12

LA MARIONETTA INSETTO a cura di String Theatre

dai 6 anni in su • laboratorio gratuito riservato al pubblico di insect circus

Al termine dello spettacolo Insect Circus, i bambini costruiranno, insieme agli artisti della compagnia, una piccola ‘marionetta bruco’ di legno.

TVP_15 maggio ore 12

STORIE IN SCATOLA a cura di Alessandra Ricci

durata 90’ • dai 7 anni in su • costo: 3 euro • max 20 partecipanti • iscrizioni: scuderieteatrali@gmail.com

Laboratorio di costruzione di teatrini in scatola che contengono storie e favole. Scrigni magici che custodiscono incanti e meraviglie. Tanti set diversi per immaginare favole e filastrocche.

TVP_15 maggio ore 12

LA MARIONETTA A FILI a cura de Il Cappello Rosso

durata 120’ • dai 7 anni in su • laboratorio gratuito • riservato al pubblico di Fellini Zirkus

Un laboratorio per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle basi della manipolazione della marionetta a fili, una disciplina poco insegnata, nonostante sia uno degli strumenti più completi per comprendere le differenti arti del teatro di figura.

TBQ_15 maggio ore 17

PICCOLO MONDO a cura di Antonia Vilma D’Amore

durata 90’ • dai 4 anni • lab gratuito • max 30 partecipanti (15 coppie genitori/figli) riservato al pubblico di la pancia del mondo

I pesci, le alghe, gli alberi, le piante, le nuvole, la rondinella, il fuoco, la farfalla, il fiore, il fungo, le bimbe, i bimbi, la casa, la panchina, il prato, gli insetti, l’acqua, il cielo, la notte, il sole. Quali esseri vivono sott’acqua? E quali sopra la terra? Alcuni volano, altri camminano, altri fluttuano... Costruiamo insieme un piccolo mondo.

Le mostre

VIGNETTE di Fabio Magnasciutti

TDL dal 12 al 18 Mag - sab 14 ore 17 incontro con l’autore

Trenta tavole realizzate da uno dei più apprezzati disegnatori contemporanei, dedicate all’arte, alla cultura, ai vizi e alle virtù del nostro tempo, per riflettere e sorridere con profonda leggerezza.

LA TEORIA DEL CONO ovvero l’occhio di Pinocchio, di Mistiche Nutelle

TBM dal 12 al 30 Mag - gio 12 ore 19 incontro con gli autori

Qui si racconta Pinocchio seminando cose e oggetti di bugia, creando il magico scenario di una novella a tratti colorata e a tratti nera, dove ci si fa rapire volentieri, si ridiventa bambini e si esce più grandi. E la notte, quando si va a dormire, si ride da soli e si pensa alla bugia per il giorno dopo.

UN FILO TIRA L’ALTRO di Maria Letizia Volpicelli

TBQ dal 12 al 15 Mag - ven 13 ore 18 incontro con l’autrice

Se un filo si “ingarbuglia” c’è chi prende le forbici e, spazientito, taglia, e chi, invece, con santa pazienza riesce a trovare il bandolo dell’intrico. Maria Letizia Volpicelli è tra quest’ultimi. I suoi fili raccontano storie e favole, definiscono figure e personaggi.

I TEATRICCI, dove fermentano le storie di Alessandra Ricci

TVP dal 12 Mag al 5 giu- sab 14 mag ore 12 incontro con l’autrice

Dieci incantevoli teatrini in scatola, vere opere d’arte, che racchiudono l’essenza del teatro. Ogni scatola custodisce una storia presa da un libro, oppure da un ricordo o dalla tradizione orale, che Alessandra Ricci sceglie con attenzione e reinterpreta a suo modo.

Calendario

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO_TBQ

GIO 12 ore 10 MOUN

VEN 13 ore 10 CELESTE › ore 21 NOOSE

SAB 14 ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 16 A L’ABORDAGE › ore 21 IO E EINSTEIN

DOM 15 ore 16 LA PANCIA DEL MONDO

TEATRO DEL LIDO DI OSTIA_TDL

GIO 12 ore 21 IN FONDO AL MARE

VEN 13 ore 16 lab CAPPUCCETTO VERDE › ore 18 A L’ABORDAGE › ore 21 CELESTE

SAB 14 ore 21 MOUN

DOM 15 ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 21 VERSO KLEE

TEATRO TOR BELLA MONACA_TBM

GIO 12 ore 10 CELESTE

VEN 13 ore 10 MOUN › ore 18 VERSO KLEE

SAB 14 ore 18 LA PANCIA DEL MONDO

DOM 15 ore 18 NOOSE

TEATRO VILLA PAMPHILJ_TVP

GIO 12 ore 10 NOOSE

VEN 13 ore 11 CONVEGNO UNIMA › ore 18 IN FONDO AL MARE

SAB 14 ore 10 IO E EINSTEIN › ore 11 incontro con Alessandra Ricci ›ore 16 INSECT CIRCUS + lab

DOM 15 ore 11 FELLINI ZIRKUS + lab › ore 15 e ore 18 A L’ABORDAGE