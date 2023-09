Torna il Festival del Documentario a Roma: c'è tempo fino al 15 settembre per iscriversi

Dopo il successo del 2022, arriva la seconda edizione del RIDF (Rome International Documentary Festival), il Festival del Documentario che avrà sede a Roma, presso il Nuovo Cinema Aquila.

Il Rome International Documentary Festival è nato nel 2022 per valorizzare e diffondere il cinema documentario creativo, genere cinematografico dal valore culturale e sociale sempre più rilevante in Italia e nel mondo. In Italia ogni anno vengono prodotti più di 100 documentari, e malgrado il crescente interesse per il genere, pochi di essi hanno l’opportunità di essere visti dal grande pubblico. Inoltre, a Roma risiedono la maggior parte dei professionisti italiani che operano nel campo: essi hanno poche opportunità di confronto, e poche occasioni di vedere prodotti di alto livello internazionale, restando così esclusi dalla cultura internazionale del documentario.

“La produzione del cinema del reale e la sua diffusione rappresentano un modo unico per affrontare i temi urgenti della contemporaneità. Portando al pubblico punti di vista inediti, più approfonditi di quelli standardizzati dell’informazione mainstream, il cinema documentario fornisce strumenti di lettura nuovi e fondamentali per comprendere il mondo in costante cambiamento che ci circonda. Inoltre nel documentario si trovano spesso poetiche originali e coraggiose, ed è sovente terreno di intensa sperimentazione stilistica del linguaggio cinematografico”, affermano Emma Rossi Landi e Christian Carmosino Mereu, direttori artistici della kermesse.

Il festival si pone dunque come punto di riferimento per chi crea e chi ama il documentario a Roma, confermandosi come luogo di incontro e di scambio per il crescente numero di spettatori appassionati di questo genere cinematografico.

Quest’anno, oltre al consueto Concorso Internazionale per Miglior Documentario Internazionale, che porterà in sala il meglio della produzione internazionale e italiana inedita a Roma, si aggiunge un concorso specifico per Documentari Italiani, DOC-ITALIA, che punta a proporre in sala i migliori documentari italiani prodotti di recente. Il festival sarà inoltre arricchito dalla sezione SHORT-DOC, che sarà fruibile online attraverso la piattaforma MyMovies.

La scadenza per iscrivere i film è fissata per il 15 settembre, i documentari selezionati verranno comunicati ad inizio novembre, e il festival avrà luogo dal 1 al 7 Dicembre, presso il Nuovo Cinema Aquila al Pigneto.