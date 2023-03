Roma celebra la Festa della donna: tutti gli eventi in programma

L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la città di Roma dedica diversi eventi all'universo femminile. Dal mattino alla sera, tra mostre, spettacoli e tanti appuntamenti da non perdere.

Festa della donna: eventi a Roma

Quest'anno tutte le donne potranno approfittare di tanti musei gratis a Roma e nel Lazio, non mancano gli spettacoli teatrali, le camminate simboliche, le iniziative benefiche. RomaToday ha selezionato gli eventi più interessanti e anche qualche cena o parentesi dolce da dedicarsi nei ristoranti e nelle pasticcerie della Capitale:

L'8 marzo nei Musei

Musei Civici e Musei Statali scendono in campo in occasione della Giornata Internazionale della donna per dare l'opportunità a tutte le donne di visitare gratis i poli museali della Capitale e di vivere itinerari e iniziative culturali che esaltano la donna nel mondo dell'arte.

Su proposta del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l'8 marzo è stato annunciato l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L'elenco è davvero ricco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Culture promuove diversi appuntamenti con Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nei Musei Civici: fra le molte iniziative previste, la visita al Museo della Repubblica Romana mette in scena le figure femminili che svolsero un ruolo di primo piano nella difesa di Roma nel 1849. Ai Musei Capitolini sono di scena figure di donne, sante, eroine e dee, dai capolavori della Pinacoteca Capitolina. Alla Centrale Montemartini le opere di arte antica raccontano di donne comuni e di principesse, imperatrici e dee, mentre l’incontro al Museo delle Mura è dedicato alla Spiritualità e devozione femminile nelle Mura Aureliane. E tanti altri sono gli appuntamenti in programma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Bentornata Gardensia!", gardenie e ortensie in piazza per vincere la sclerosi multipla

Mercoledì 8 marzo per la Giornata Internazionale della donna torna nelle piazze Gardensia, l'iniziativa per combattere - acquistando un fiore - la sclerosi multipla. Gardensia ritorna alle origini con la doppia proposta in occasione della Festa della Donna: la gardenia e l’ortensia. Una unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla. L’età di esordio della malattia è quella dei grandi progetti della vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro, si progettano energie verso la creazione di propri legami sentimentali e la famiglia. Tante le piazze romane in cui si possono acquistare i due fiori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A cena per sostenere la lotta ai tumori al seno

Eataly Roma, omaggia le donne con una cena speciale. Mercoledì 8 marzo, alle ore 20, nel ristorante Pizza & Cucina, ci sarà una cena speciale, parte del cui ricavato sarà donato a Komen Italia. Anche quest'anno infatti la chef Elettra Rampa del ristorante Pizza & Cucina ha elaborato un menu speciale per l'occasione. L'orario di inizio è previsto per le ore 20.00 nel ristorante Pizza & Cucina, al primo piano di Eataly Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Libere sempre: camminata notturna tra Pigneto e San Lorenzo

La sera prima della Giornata internazionale della donna, martedì 7 marzo a partire dalle ore 20, nelle vie dei quartieri Pigneto e San Lorenzo di Roma si terrà una camminata notturna per rivendicare il diritto fondamentale di ogni essere umano, la libertà. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata da Donnexstrada - Associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada - è quello di accendere un faro sulla (non) sicurezza delle strade, soprattutto nelle ore notturne. La percezione di mancata sicurezza nelle ore notturne, che racchiude in sé un alto valore simbolico, nasce da un’indagine realizzata da Donnexstrada sulla percezione di sicurezza che le donne hanno nel camminare per strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

La Festa della donna può essere anche l'occasione per andare alla scoperta di una nuova esperienza nel cuore della Capitale. E' IKONO: si aprono le porte e ci si immerge in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della donna con Van Gogh

Se non l'avete ancora visitata, l'8 marzo potreste festeggiare andando a visitare la mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte (prorogata fino al 7 maggio 2023).Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) - viene raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller-Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

All'Ambra Jovinelli Giuseppe Battiston in "La valigia"

Una serata al teatro mamma-figlia, o con le amiche? Al teatro Ambra Jovinelli c'è Giuseppe Battiston in "La valigia", un contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista Sergei Dovlatov si racconta attraverso l’amore e l’odio (ma più d’amore si tratta a dire il vero) verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono da una memoria tanto lontana quanto vivida: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Western e la nascita del mito americano

Donne amanti del Western, al Teatro Manzoni, proprio l'8 marzo, c'è un appuntamento da non perdere: "Western e la nascita del mito americano" con Wilfried Leichert. Con il supporto di proiezioni di decine di brevi spezzoni di film, più o meno conosciuti, Leichert spiega l'importanza e l'influenza del Western nella cultura e nel quadro politico americano di oggi, analizzando gli elementi costitutivi del mito americano così come sono interpretati in questo genere cinematografico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Menu speciale e Macaron XXL

Il ristorante francese Le Carrè Français in zona Prati omaggia le donne con un menu speciale preparato dalla chef Azzurra Vestita e la sua brigata di cucina tutta al femminile al costo di 28 euro. Tra i protagonisti della giornata, inoltre, ci sarà anche il Macaron XXL al limone, dalle tonalità del giallo, firmato dal pasticciere Robin Sabassier, dopo essersi consultato con le “sue” donne colleghe a Le Carré Français.

Non la solita mimosa

Per le donne più golose, da non lasciarsi scappare anche la variazione della celebre Torta Mimosa della pasticceria D'Antoni: si tratta di una Mimosa diplomatica allo zabaione con gocce di cioccolato e torroncino realizzata dalla pastry chef Fosca Pesce. Il dolce della pasticcera giovanissima, che da tempo lavora nel laboratorio di D’Antoni, si potrà acquistare o gustare per tutta la giornata nella famosa pasticceria romana.