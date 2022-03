Roma celebra la Festa della donna: tutti gli eventi in programma

L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la città di Roma dedica diversi eventi all'universo femminile. Dal mattino alla sera, tra mostre, spettacoli teatrali, manifestazioni benefiche, tanti sono gli appuntamenti da non perdere.

Dopo due anni complessi, si torna al teatro, si torna nei musei e resta primaria l'attenzione alla prevenzione nella cura del tumore al seno e non solo. Scopriamo dunque quali sono i principali eventi da non lasciarsi scappare il prossimo 8 marzo a Roma:

Musei statali gratis l'8 marzo

Martedi 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali. Numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, sia in presenza che in digitale, mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le iniziative nei Musei Civici

Martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, Roma Culture - Sovrintendenza Capitolina dedica numerosi appuntamenti alla scoperta dell’universo e del talento femminile nell’arte e nella cultura e alle protagoniste della vita culturale e sociale della Capitale (e non solo) dall’antichità alla contemporaneità. Tanti gli incontri nei musei e sul territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Giappone al Femminile”: la mostra gratuita

Martedì 8 marzo, la Festa della donna abbraccia la cultura giapponese con una mostra gratuita sulla donna giapponese tra ieri e oggi, Akira Yoshida continua il suo progetto culturale nel Ramen Lab a Fontana di Trevi con una seconda esibizione pittorico-scultorea sulla femminilità nipponica. L’inaugurazione inizierà alle 18.30 e verranno serviti per tutti gli ospiti gratuitamente una selezione di dolci giapponesi artigianali fatti sul momento dalla pasticcera Mariko, tè Matcha e sake. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ridiamoci Su", l'evento solidale

Martedì 8 marzo alle ore 20,30 presso il Teatro Olimpico, l'Associazione Andrea Tudisco ODV torna a sorridere insieme a Max Giusti, Neri Marcoré, Luca Barbarossa, Martin Castrogiovanni, Andrea Perroni, Camilla Filippi, Flora Canto, Stefano Fresi, Barbara Foria, Benedetta Porcaroli, Andrea Paris e Barty Colucci. Con un grande cast di artisti la serata vedrà l'alternarsi di momenti comici, di momenti musicali e momenti di riflessione. L’evento è anche l’occasione per sensibilizzare i partecipanti e l’opinione pubblica sui diritti dei piccoli malati e delle loro famiglie e per sostenere le attività di accoglienza e clownterapia

dell'Associazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Just Women’s Art: colori e geometrie in mostra

Colori e materie vive “invadono” gli spazi di lavoro trasformando open space, aree relax e uffici in una vera e propria galleria d’arte. Si inaugura l’8 marzo in Wire, il coworking nato nel complesso degli ex Mulini Biondi a Roma, Just Women’s Art: mostra collettiva di quattro artiste della scuderia di Arte e Città a Colori di Franco Galvano. Il vernissage in occasione della Giornata Internazionale della Donna (ore 19-20.30). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una cena per la lotta ai tumori al seno

Eataly Roma sostiene Komen Italia, l’Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno basata su volontariato, nata nel 2000 a Roma e presente in 7 regioni italiane. Da sempre attenta alle tematiche solidali. Dal 7 al 13 marzo in tutti i ristoranti di Eataly Roma e al Bar Illy, situato al piano terra, sarà in vendita il dolce mimosa. Per ogni dolce venduto nel corso della settimana, saranno devoluti 2 euro a Komen Italia. Inoltre martedì 8 marzo nel ristorante Pizza & Cucina si terrà la “Cena a sostegno della lotta ai tumori del seno", una serata con menu ideato dalla chef del ristorante, Elettra Rampa, a cui tutti sono invitati a partecipare. Una parte importante del ricavato sarà devoluta in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Female Gaze, la mostra alla Galleria Medina

Martedì 8 marzo inaugura, in via Merulana 220, la mostra “Female Gaze” curata dall’associazione culturale WOW.ART. La collettiva riunisce le artiste: Anita Zanetti, Cinzia Bordin, Federica Zianni, La Mirtilla, Katya Ohii, Juanni Wang. L’evento rappresenta il debutto artistico dell’associazione, nata con l’idea di creare una rete alternativa di promozione delle artiste e, per questo motivo, la scelta dell’8 marzo restituisce la missione dell’intero progetto culturale promosso da WOW.ART. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Chiara Civello all'Auditorium

Martedì 8 marzo, per la Festa della Donna, la cantautrice e polistrumentista Chiara Civello, oltre a cantare le sue canzoni più rappresentative, presenterà dal vivo l'ultimo album Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards, un progetto di brani classici di autori francesi scritti tra il 1945 e il 1975. Appuntamento alle 21 all'Auditorium Parco della Musica.

Appuntamenti al Nuovo Cinema Aquila

Al Nuovo Cinema Aquila martedì 8 marzo, dalle ore 10.30, si terranno incontri, tavole rotonde e seminari d’approfondimento gratuiti a cura della Lega delle Cooperative. Seguiranno dalle ore 17 in poi, le proiezioni di G!ulia-Una selvaggia voglia di libertà di Ciro De Caro alla presenza dell’autore e della protagonista Rosa Palasciano; di Sisterhood di Domiziana De Fulvio alla presenza della regista; e del mediometraggio Documento di Marco Iermano, alla presenza dell’autore, del protagonista Alessandro Carbonara, dell’attrice Jessica Piccolo Valerani, della prof.ssa Annamaria Stecchiotti, della compositrice Agnese Antonelli, del direttore della fotografia Marco Ranieri. (Ingresso gratuito per gli incontri, previsti sconti e riduzioni sul biglietto d’ingresso per le proiezioni della serata).