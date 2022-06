Festa della Repubblica a Roma e dintorni, tutti gli eventi in programma

Roma torna a celebrare la Festa della Repubblica senza restrizioni. Dopo due anni di stop per la pandemia, torna la tradizionale Parata in via dei Fori Imperiali. A colorare il cielo di verde, bianco e rosso ci pensano le Frecce Tricolore e in tutta la Capitale sarà festa grande.

Ad aprire le cerimonie, come di consueto, sarà il Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella, con la deposizione della corona di alloro presso l'Altare della Patria. Nel pomeriggio saranno parzialmente aperti i Giardini del Quirinale e Mattarella incontrerà categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale.

Nel mentre, tutta la città celebrerà i 76 anni della Repubblica italiana con eventi diffusi di vario tipo.

Eirenefest a San Lorenzo

Proprio il 2 giugno si aprono le porte della prima edizione del Festival del libro per la pace e la nonviolenza che si svolgerà in maniera diffusa nel quartiere di San Lorenzo, fino a domenica 5 giugno. Quattro giorni con 130 eventi in programma, tra presentazioni di libri, conferenze, workshop, musica, performance teatrali e mostre fotografiche, a cura delle 70 associazioni e realtà editoriali coinvolte. Gli eventi si svolgeranno al Giardino del Verano e all’interno delle sedi delle istituzioni e delle associazioni del quartiere San Lorenzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rino Gaetano Day 2022

Torna dal vivo, dopo due anni online a causa dell’emergenza sanitaria, il Rino Gaetano Day, la manifestazione organizzata da Anna e Alessandro Gaetano che giunge quest’anno alla dodicesima edizione, per ricordare il geniale cantautore a 41 anni dalla sua prematura scomparsa. Un grande evento musicale, che si svolgerà eccezionalmente in due date, il 2 e 3 giugno, al Sessantotto Village di Roma (Via Corrado Alvaro), riavvicinandosi ai luoghi in cui Rino arrivò bambino e nei quali è artisticamente cresciuto. La serata del 2 giugno sarà aperta, alle 20, dalle esibizioni di Vittoria e Francesco Bastianini, per entrare nel vivo alle 21.00, con la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Tricarico e NaElia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Frantoi in festa nella Tuscia

I meravigliosi scorci di Canino, ma soprattutto il suo olio rinomato in tutto il mondo, si preparano ad accogliere Frantoi in Festa. Un weekend di scoperte enogastronomiche, a cavallo tra boschi e mare, tra vestigia archeologiche e distese di ulivi. Si inizia proprio nel giorno della Festa della Repubblica, per poi proseguire tutto il fine settimana. In particolare, giovedì 2 giugno, prevista una visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Vulci e una visita e degustazione al Frantoio Cerrosughero di Laura De Parri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Memorie antiche con il Teatro Mobile

E' tempo di ultimi appuntamenti con il teatro in cuffia di di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni, progetto di valorizzazione dei beni culturali ed artistici ideato e realizzato da Teatro Mobile, in partnership con Illoco Teatro. Il viaggio si chiude presso il Parco Archeologico di Ostia Antica, la Necropoli di Porto ed il Porto di Traiano a Fiumicino ed il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli. In particolare, giovedi? 2 giugno, doppio appuntamento: il primo alle ore 12 presso la Necropoli di Porto con La natura delle cose: Paolo Musio legge Lucrezio con la sonorizzazione dal vivo di Olbos e l’intervento di Massimo Guarascio e Giuseppe Ippolito. Il secondo appuntamento alle 17 al Porto Traiano a Fiumicino con la produzione di Illoco Teatro Le supplici, il testo di Eschilo, debuttato nel 463 a.C. ad Atene, che, ancora oggi, ci mette di fronte a un coro di donne richiedenti asilo, che provengono da un altrove afflitto che le ha messe in fuga.

Festa della Repubblica "Formato famiglia"

Giovedì 2 giugno al Fantastico Mondo del Fantastico arriva la prima edizione di "Fantastica Italia". Lo storico castello alle porte di Roma ospiterà l'evento che intende celebrare la Festa della Repubblica in formato famiglia per raccontare ai più piccini una parte importante della storia nazionale in modo possano capire il valore con semplicità. Saranno le bandiere tricolori ad aprire nel weekend la parata con i personaggi del regno della fantasia che poi daranno vita a spettacoli musicali e divertenti performance con i supereroi e le principesse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

2 giugno al Bosco di Paliano

In occasione della Festa della Repubblica, il Bosco di Paliano apre le porte e, oltre alla possibilità di rilassarsi tra il verde e gli alberi e oltre alle usuali attività per grandi e bambini, propone un divertente spettacolo di Burattini "Frozen", gratuito per tutti gli ospiti del Bosco. Appuntamento alle ore 12. Chi lo desidera potrà anche prenotare il tavolo per fare il barbecue.

Ponte del 2 giugno a Magicland

In occasione del Ponte del 2 giugno, a MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, riapre Huntik 5D, il più grande videogame d’Europa in 5D. Alle porte di Roma, sarà possibile vivere un viaggio in 5D alla ricerca dei segreti racchiusi nel potere dei Titani: sali sulla vettura, indossa gli occhiali per la visione dei filmati, impugna la pistola laser e preparati a sfidare ancestrali creature Trigrifoni, enormi Minotauri, Coccodrilli Guardiani fra templi, castelli e tetre caverne. Huntik 5D è un’attrazione nuova nel suo genere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]