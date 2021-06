Festa della Repubblica, tutti gli eventi in programma a Roma e dintorni

Nessuna parata per il secondo anno consecutivo, Giardini del Quirinale chiusi al pubblico, ma le Frecce Tricolore passeranno sui cieli di Roma, durante la desposizione della corona di alloro presso l'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E non mancheranno gli eventi in città e nei dintorni.

Un 2 giugno che celebra i 75anni della Repubblica italiana in maniera inconsueta, ma certamente più viva dello scorso anno. Le cerimonie del Presidente della Repubblica potranno essere seguite in tv su Rai Uno e intanto i romani potranno vivere una giornata all'insegna della natura, della musica, del relax nella Capitale o nelle vicinanze.

Cosa fare a Roma il 2 giugno? Ecco gli eventi da non perdere:

Riapre il parco a tema degli "Antichi romani"

Il parco a tema dedicato all'Antica Roma ha riaperto a Castel Romano ed è pronto ad accogliere giovani e famiglie con bambini, per un'esperienza all'aria aperta, immersi nella natura. Il nuovo Parco Roma World porta gli ospiti indietro nel tempo, per vivere una giornata da Antichi Romani. Un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla via Pontina a 10 minuti da Roma. Pic-nic all’aperto, contatto con la natura, shopping nelle bancarelle del'antico mercato e esperienze per diventare gladiatore per un giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione di un'arena omaggio a Rino Gaetano

Il 2 giugno ricorre il 40esimo anniversario dalla prematura scomparsa di Rino Gaetano. Un cantautore che Roma non ha mai dimenticato e che ha un legame particolare con Montesacro. Proprio il quartiere dove ha vissuto sin da bambino, dedica a Rino Gaetano un'area riqualificata e destinata ai concerti (al momento rimandati dal Covid) che sarà inaugurata proprio in occasione della Festa della Repubblica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#RinoGaetanoDay in streaming

E, a proposito di Rino Gaetano, questo 2 giugno, l’XI edizione del Rino Gaetano Day si svolgerà per il secondo anno consecutivo online, nel rispetto delle restrizioni vigenti a causa della pandemia e in attesa di poter tornare all'entusiasmo e alla gioia vissute durante le precedenti edizioni live a Montesacro. Il #rinogaetanoday2021 sarà trasmesso il 2 giugno alle ore 18:30 circa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Rino Gaetano Band” e sul loro canale Youtube. Inoltre l'evento sarà trasmesso on air su Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature a Villa Borghese

Per chi desidera unire cultura e natura, a Villa Borghese è stata allestita la seconda edizione di Back to Nature, mostra a cielo aperto con installazioni di artisti di fama internazionale come Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Marinella Senatore e l’Accademia di Aracne. L’esposizione coinvolge prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di Siena, oltre al Museo Carlo Bilotti che riapre al pubblico per l'occasione con la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Repubblica contadina

Sarà un 2 giugno contadino al Parco Romano Biodistretto, ad Ariccia. Contadini, artisti, artigiani e associazioni uniti per festeggiare il giorno della Repubblica nel modo a loro più congeniale, operando e testimoniando che l’amore per la Terra e la passione per il proprio lavoro è la risposta giusta a un lungo periodo complesso e difficile per tutti. Una giornata di festa tra le querce secolari, immersi nella natura, con lo street food contadino e i gustosi piatti degli agrichef da assaporare all'aperto in totale sicurezza sanitaria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

2 giugno al Bosco di Paliano

Il 2 giugno al Bosco di Paliano in programma una giornata di relax, natura e divertimento. Diverse attività in programma in ben 30 ettari di querce secolari, con 5 km di sentieri ciclabili, area giochi, tavoli per picnic, biblioteca, amache, area ludica x i vostri cani, campetto calcio e volley. Dalla falconeria al tiro con l'arco, fino alla meditazione nel bosco, un ricco programma per grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In visita agli scavi di Villa Adriana

Gita fuori porta, a pochi chilometri da Roma per perdersi nelle bellezze di Villa Adriana. Mercoledì 2 giugno in programma una visita guidata organizzata da Roma Caput Tour alla scoperta degli scavi di Villa Adriana. Appuntamento alle 11 presso ingresso degli Scavi di Villa Adriana in Largo Marguerite Yourcenar, per un percorso della durata di 2 ore circa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]