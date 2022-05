Festa della mamma tra fiori, spettacoli e gusto: gli eventi da non perdere a Roma

Domenica 8 maggio è la Festa della mamma. Un giorno speciale da vivere all'insegna della cultura, del divertimento, del relax, del gusto. Dopo due anni di pandemia, con tante restrizioni, sarà la prima Festa della mamma senza mascherine e con più libertà di vivere la città.

Non mancano gli eventi per fare gli auguri in modo unico a tutte le mamme romane. Dagli appuntamenti culturali a quelli gastronomici, ecco cosa fare a Roma e dintorni per la Festa della mamma.

Festa della mamma nell'Antica Roma

Anche nella domenica della Festa della mamma, saranno aperte le porte di Roma World, che ti fa tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

BIGLIETTI SCONTATI PER I LETTORI DI ROMATODAY

Festa della mamma nella natura

Il weekend dell'8 maggio sarà quello di Era di maggio, l'evento di primavera che torna all'Orto Botanico di Roma. Una grande festa per adulti e bambini tra piante verdeggianti, fiori variopinti e rare collezioni botaniche. Ad animare la due giorni, oltre 140 appuntamenti (organizzati in un ricco calendario) ideati per apprendere i più incredibili e affascinanti segreti della natura attraverso il gioco e il divertimento. Tra questi non mancheranno i laboratori creativi per i più piccoli, organizzati dall’associazione Cartartist e G.Eco, e per i grandi, ma anche performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, visite guidate alle meraviglie del museo e presentazioni di libri, street food e degustazioni vini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tra fiori e piante al centro di Roma

Il weekend della Festa dalla mamma sarà anche quello di Orticola, la prima edizione di una grande manifestazione che trasforma il cuore della Capitale in un giardino fiorito. Via Condotti e Villa Borghese in particolare si vestiranno di primavera. Non solo: Orticola sarà anche l'occasione per visitare musei e luoghi nascosti di Roma, per acquistare una pianta o un fiore unico, per approfondire il tema della mobilità sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della mamma tra le farfalle

"La casa delle Farfalle" è un giardino magico da scoprire in primavera, magari proprio domenica 8 maggio. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della mamma nel mondo della api

Farfalle, ma anche api, protagoniste al Museo Civico di Zoologia nella mostra "La via delle api". L'esposizione è totalmente dedicata al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della mamma al Castello di Santa Severa

Per la Festa della mamma l’8 maggio, dalle 10 alle 19, il Castello di Santa Severa propone una giornata di condivisione e divertimento per tutta la famiglia ad ingresso libero. Si potranno sperimentare decine di giochi tradizionali, prendere parte laboratori artistici, fare la spesa nel mercato dei produttori di Natura in Campo, degustare le proposte realizzate appositamente con i prodotti del mercato a cura di Etica food, rimanere incantati dalla performance di circo e bolle di sapone, fare attività di Archeotrekking presso la Riserva Regionale naturale di Macchiatonda e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divertimento assicurato a Cinecittà World

Cinecittà World è il parco a tema del cinema e della tv da scoprire in famiglia, magari proprio nel giorno della Festa della mamma. L’offerta del parco include 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Non solo: il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema: ha aperto un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto, si chiama "Il Giardino degli Dei" ed è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno Saltopazzo: trampolino per lanciarsi in caduta libera da 7 metri di altezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

BIGLIETTI SCONTATI PER I LETTORI DI ROMATODAY

Al teatro mamma e figlio

Sabato 7 maggio, alle 16, ci sarà lo spettacolo teatrale per bambini "Le storie nel Cilindro", presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati). Lo spettacolo è realizzato con l’apporto di un attore sulla scena coadiuvato dall’ascolto di brani tratti dal repertorio classico e operistico. Lo spettacolo viene strutturato con una drammatizzazione delle Favole di Esopo, Favole al Telefono e Fiabe lunghe un sorriso di Gianni Rodari, fiabe tratte da Le mille e una notte. La rappresentazione riesce attraverso una interazione diretta a coinvolgere il pubblico infantile presente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mamme e bambini alla scoperta di Roma

Domenica 8 maggio è anche l'occasione per andare alla scoperta di Roma, grazie alle visite guidate di Cicero in Rome. Prevista una Baby Caccia al Tesoro al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano per bambini da 2 a 4 anni; una caccia al tesoro didattica al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, una visita guidata nei Sotterranei di San Clemente; una visita con attività didattica alla scoperta dei Musei Capitolini; La Scuola dei Gladiatori, attività didattica all'aperto e, per finire, un'avventura nella storia di Roma. Caccia al tesoro didattica a via dei Fori Imperiali, tutte visite consigliate a bambini tra i 4 e gli 11 anni di età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aperitivo "in rosa"

Per la giornata dedicata alla festa della mamma, domenica 8 maggio, presso il ristorante Aqualunae Bistrot, in zona prati, tutte le mamme saranno celebrate con un aperitivo ad hoc. L’iniziativa denominata “Aperitivo in rosa” nasce dal desiderio di dedicare alle mamme una pausa di gusto, da condividere con la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un dolce augurio per tutte le mamme

Infine, per chi vorrà sorprendere la propria mamma con un buon dolce nel giorno della Festa della mamma, le pasticcerie romane sono al lavoro per la realizzazione di dolci belli da vedere e buoni da mangiare. Casa Manfredi, in zona Aventino, ad esempio, propone una torta creativa dedicata a tutte le mamme. Mãe – che vuol dire ‘mamma’ in lingua portoghese – è la creazione di pasticceria total pink dal gusto delicato della mandorla, del lampone e del cioccolato. Grezzo Raw Chocolate, cioccolateria crudista con due sedi a Roma (Ghetto e Monti), propone il "Cuore di Mamma Lamponi e Cioccolato Crudo": copertura di cioccolato crudo fondente senza zucchero, ganache al cioccolato crudo, morbida frolla agrodolce dal colore ottenuto dalla combinazione del lampone con la rapa rossa, per poi finire con un cuore di cremoso cioccolato bianco crudista, delicatamente agrumato.