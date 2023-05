Festa della mamma: tutti gli eventi in programma domenica 14 maggio a Roma

Domenica 14 maggio è la Festa della mamma. Un giorno speciale da vivere all'insegna della cultura, del divertimento, del relax e del gusto. Roma ha pensato ad una serie di eventi per festeggiare in modo speciale tutte le mamme.

Sarà un weekend con ingressi gratis per le mamme nei luoghi culturali e nei parchi divertimento, non mancheranno i mercatini per poter fare un regalo speciale alla propria mamma, i laboratori e i percorsi formativi per mamme e bambini. Se vi state chiedendo cosa fare per la Festa della mamma a Roma, ecco gli appuntamenti da segnare:

"Mamme da film" a Cinecittà World

Da Uma Thurman, eroina della saga Kill Bill di Quentin Tarantino a Sarah Connor, star di Terminator: Cinecittà World festeggia le mamme moderne, sportive e dinamiche. Il 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, nel parco del cinema e della tv di Roma, tra i set che hanno fatto la storia, si potranno provare tantissime discipline sportive rese famose dai film d’azione. Dal kung fu al judo, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, fino ad arrivare al basket, al baseball, al beach volley e al bodybuilding: le tante attività dell’evento Roma Sport Experience, organizzato da Opes e giunto alla sua sesta edizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La festa della mamma a MagicLand

Il 13 e 14 maggio le mamme entrano gratis a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone. In occasione della Festa della Mamma che si celebrerà in tutta Italia il prossimo 14 maggio, il Parco propone la conveniente iniziativa. Per ottenere il proprio ingresso gratuito in occasione della Festa della mamma basterà recarsi presso le biglietterie del Parco con i propri bambini. Anche per i bambini che non superano ancora i 100 cm di altezza, come sempre l'ingresso è gratis. La promozione è valida solo nelle giornate del 13 e 14 maggio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della mamma al Fantastico Mondo del Fantastico

Al via la campagna "La mia mamma è la più bella del reame" al Castello di Lunghezza domenica 14 maggio. L'evento sarà ad ingresso gratuito per le mamme in dolce attesa. Una mamma non va mai in vacanza, perché dall'infanzia all'adolescenza rappresenta la figura chiave nella crescita dei figli. Dalle emozioni agli insegnamenti quotidiani una mamma è sempre "maestra di vita" ed è per questo che nella giornata dedicata ai suoi festeggiamenti il Fantastico Mondo del Fantastico lancia la campagna social "La mia mamma è la più bella del reame", con lo scopo di farla sentire una vera regina nel regno più colorato e magico che ci sia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Viva la mamma" al Castello di Santa Severa

La Festa della mamma si festeggia anche al Castello di Santa Severa con un evento ad ingresso gratuito. "Viva la mamma" è l'appuntamento che per due giorni animerà il Castello con eventi per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Collettivo Amori Difficili. Sabato 13 e domenica 14 maggio ore dalle ore 10.30 alle 18.00 sarà presente all’interno del borgo la ludoteca Itinerante a cura di Valerio Bonsegna. Un allestimento di decine giochi di legno, autocostruiti ed interattivi, adatti ed attrattivi per qualsiasi tipo di pubblico, ed immaginati per far giocare un pubblico di diverse età. Non mancheranno laboratori e altre attività che coinvolgeranno mamme e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market - Speciale Festa della mamma

Il 14 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, mercatino ad ingresso gratuito situato in piazza dell'Immacolata, davanti l'imponente chiesa del quartiere. Un'occasione ghiotta per trovare regali "last minute" da regalare, originali, artigianali e a prezzi equi.

Dai gioielli alla bigiotteria in materiali diversi, dall'abbigliamento sartoriale alle "chicche" vintage, dalle piante agli accessori, dai dipinti allo scrapbooking. Ce n'è davvero per tutti i gusti per soddisfare anche la mamma più difficile, o, perché no, per concedere un regalo a sè stessi che sia, oltre che unico, anche etico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]