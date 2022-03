L’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei statali di Roma

Martedi 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali, come stabilito dalla circolare n. 12/2022.

Musei gratis per la Festa della donna

Numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, sia in presenza che in digitale, mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata.

Anche a Roma e nel Lazio sono diversi i luoghi culturalii che aderiscono all'iniziativa. Dal Museo Nazionale Romano al Parco Archeologico di Ostia Antica, dal Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo al Museo delle Civiltà con l'iniziativa "Donne d'Oriente".

Previsti ingressi gratuiti anche a Villa Adriana e Villa d'Este. "Parole al femminile" è, invece, l'iniziativa presso la Biblioteca di Casa Andersen, mentre al Museo Boncompagni Ludovisi viene presentato un nuovo abito della stilista Maria Monaci Gallanga.

La programmazione dettagliata degli eventi, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito beniculturali.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2022. La Direzione generale Musei seguirà le iniziative attraverso i propri canali social museitaliani (#museitaliani).