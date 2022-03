Giornata Internazionale della Donna: ingresso gratuito nei Musei Civici

Martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, Roma Culture - Sovrintendenza Capitolina dedica numerosi appuntamenti alla scoperta dell’universo e del talento femminile nell’arte e nella cultura e alle protagoniste della vita culturale e sociale della Capitale (e non solo) dall’antichità alla contemporaneità.

Festa della donna nei Musei Civici

Tanti gli incontri nei musei e sul territorio: ai Mercati di Traiano per conoscere il ruolo della donna nell’antica Roma soffermandosi su particolari figure femminili; al Museo Napoleonico nobildonne ribelli escono dalle cornici per raccontarsi in prima persona; al Museo della Repubblica Romana e al Mausoleo Ossario Garibaldino per ascoltare storie di amore, idealità e coraggio che vedono protagoniste donne del Risorgimento italiano; al Museo della Scuola Romana, alla Galleria d’Arte Moderna e al Museo Pietro Canonica per rimanere affascinati da forti personalità di artiste e donne del ‘900; al Museo di Roma in Trastevere per vedere un video-racconto di vita di donne curde in periodo di guerra. A Sant’Urbano alla Caffarella per ripercorrere la storia del monumento e di donne insigni che di lì passarono; alla Villa di Massenzio per parlare con Annia Regilla; lungo le pendici del Celio per ritrovare la ninfa Egeria; al Teatro di Marcello per addentrarsi negli intrighi della corte di Augusto; a Campo Marzio per scoprirne la storia attraverso diversi aspetti del mondo femminile; al Parco dell’Aqua Virgo (online) per apprendere il mistero della vergine che dette nome al monumento; a piazza della Minerva a caccia… di dote!

Appuntamenti nei musei:

ore 11.00 Risorgimento al femminile: partecipare, condividere, lottare - Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

ore 11.00 Con gli occhi di Annia Regilla - Villa di Massenzio

ore 11.30 Donna Franca Florio ritratta da Pietro Canonica - Museo Pietro Canonica

ore 15.00 Cinque Donne (Pêncjin) - Museo di Roma in Trastevere

ore 16.00 Le donne ai tempi degli imperatori - Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

ore 16.00 Le artiste della Scuola Romana, vite e viaggi tra Roma e l’Europa - Museo della Scuola Romana - Villa Torlonia

ore 16.00 Dalla donna ritratta alla donna artista - Galleria d'Arte Moderna

ore 16.30 Visioni e racconti di donne Bonaparte fuori da schemi e... cornici - Museo Napoleonico

Appuntamenti sul territorio:

ore 10.00 Storie di donne tra mito e realtà - Chiesa di S.Urbano alla Caffarella

ore 11.00 Diventare donne rispettabili! La dote, il matrimonio, i figli - Rione Pigna

ore 12.00 Egeria e le altre: presenze femminili dei primordi di Roma - Piazza Capena

ore 14.30 Livia e Giulia: relazioni pericolose nella famiglia di Augusto - Teatro di Marcello

ore 15.00 e 16.00 Cleopatra e le altre: le donne del Sepolcreto della via Ostiense - Necropoli di San Paolo

ore 15.00 Le donne di Campo Marzio: meretrici, partorienti, mammane e modelle - Piazza San Silvestro

ore 16.30 Una Vergine all’acquedotto - online

ore 16.30 Giuditta e le altre: idealità e coraggio nel Risorgimento Romano - Mausoleo Ossario Garibaldino

Le modalità di accesso e prenotazione sono specificate nei singoli eventi. Per informazioni chiamare lo 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).