La diciannovesima Festa del Cinema di Roma sarà dedicata a Marcello Mastroianni

L'estate è vicina, ma Roma già guarda all'autunno, quando l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone tornerà ad essere la casa di una delle manifestazioni culturali più importanti della Capitale: la Festa del Cinema di Roma.

Se l'edizione 2023 è stata nel segno di Anna Magnani, quella 2024 celebrerà un altro grandissimo attore: Marcello Mastroianni in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Il 28 settembre 1924, infatti, nasceva uno dei più grandi interpreti della storia della settima arte.

La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà in programma dal 16 al 27 ottobre e sarà, appunto, dedicata al pluripremiato attore, tre volte candidato all’Oscar®, vincitore di due Golden Globes, premiato per le sue interpretazioni in tutti i principali festival internazionali.

Festa del Cinema, l'edizione di Mastroianni

Per celebrare la carriera di Mastroianni, la Festa del Cinema realizzerà una lunga serie di iniziative ed eventi. Fra queste, un’ampia retrospettiva di film, alcuni in versione restaurata, che l’hanno visto collaborare con registi come Federico Fellini, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Pietro Germi; documentari sulla vita e le opere del grande interprete; mostre ed esposizioni che saranno allestite fra l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Cinema. Previsto anche un incontro con l’attrice Chiara Mastroianni – figlia dell’attore e di Catherine Deneuve – a cui la Festa dedicherà uno speciale omaggio. Infine, Marcello Mastroianni sarà il protagonista dell’immagine ufficiale della diciannovesima edizione.