Festa de' Noantri: celebrazioni e speciale "Processione Fiumarola"

La festa della Madonna del Carmine a Trastevere, a tutti nota come "Festa de' Noantri" o della "Madonna Fiumarola" torna nell'estate romana.

La Madonna del Carmine, come tradizione comanda, uscirà dalla chiesa di Sant'Agata venerdì 16 luglio e attraverserà le vie di Trastevere e il Tevere.

Il programma della Festa de' Noantri

Le celebrazioni - come riporta la Diocesi di Roma - sono iniziate ufficialmente il 13 luglio e proseguiranno fino al 26. Il 16 luglio, come tradizione, ci sarà la prima Messa al mattino, presieduta da monsignor Daniele Libanori, vescovo ausiliare per il settore Centro e nel pomeriggio una seconda messa con l’investitura dei nuovi confratelli e consorelle dell’arciconfraternita del Carmine in Trastevere.

Nel pomeriggio di sabato 17 luglio si svolgerà la consueta processione della Madonna del Carmine che culminerà nella celebrazione eucaristica in piazza di Santa Maria in Trastevere.

Bisognerà attendere una settimana ancora, fino a domenica 25 luglio per poter assistere, nel corso del pomeriggio, alla cosiddetta “Processione Fiumarola” presso l’imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio, presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, che arriverà al pontile di Ponte Garibaldi, nei pressi dell’Isola Tiberina, e continuerà poi sulla terraferma, per concludersi nella chiesa di Sant’Agata.

La Festa de' Noantri ai tempi del Covid

Seguendo le normative di sicurezza, la Festa de' Noantri si svolgerà in maniera diversa rispetto agli scorsi anni. Non ci sarà la storica macchina processionale, come ha spiegato il governatore dell’arciconfraternita Pietro Solfizi ma "semplici stanghe che sosterranno la Madonna per non creare assembramenti e non affollare ancora di più i vicoli". A differenza dell'estate 2020, però, la processione tornerà per le vie del quartiere.

Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della confraternita, mentre la Messa solenne del 17 luglio e il Rosario del 21 luglio dalla chiesa di San Crisogono saranno trasmesse in diretta nazionale su Tv2000.