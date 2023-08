Ferragosto 2023 al Palo della Morte. Anche quest'anno torna l'evento "Un sacco bello"

Ferragosto non è ferragosto per i romani senza l’appuntamento al Palo della Morte la tappa fissa promossa da “I colossi della commedia” che si ripeterà anche in questo 2023.

L’evento, omaggio al film di Carlo Verdone “Un sacco bello” è ormai un classico dell’estate romana nel quartiere Vigne Nuove nel municipio III Montesacro con i romani pronti al surreale pellegrinaggio in via Giovanni Conti e Vigne Nuove con l’immancabile selfie al Palo della Morte, luogo iconico in cui Enzo (non Renzo, è importante) dava appuntamento al suo amico per mettere a punto il viaggio per Cracovia, con tanto di penne biro e calze di nylon.

L’appuntamento è occasione di celebrazione del film cult del cinema italiano ma anche di Sergio ovvero l’attore Renato Scarpa, scomparso all’età di 82 anni il 30 dicembre 2021 nella sua casa a Monteverde. Nel 2020 per festeggiare i 40 anni di uscita del film al cinema Scarpa insieme a Verdone inaugurarò una targa proprio lì, ora meta di pellegrinaggio di tanti romani e fans di “Enzo e Sergio e del loro viaggio, che non si realizzerà mai, per Cracovia a bordo della Alfa Dino spider.

Il kit di ferragosto

La pagina I Colossi della Commedia quest'anno ha lanciato anche il kit per il ferragosto perfetto: penne biro, passaporto, calze di nylon e il cartello pericolo di morte.