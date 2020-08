Ferragosto 2020: Roma senza turisti e con pochi romani. Gli eventi in città

Ferragosto a Roma al tempo del Coronavirus è un ferragosto simile e allo stesso tempo diverso rispetto al solito. Il panorama è quello di una città deserta (come sempre del resto) stavolta abbandonata, complice la pandemia, anche dai turisti. Poche le presenze in città, ma nonostante questo la città eterna non chiude per ferie, anzi. Importante resta l'offerta di eventi in programma. E i servizi non vanno in vacanza.

Cosa fare a Roma a Ferragosto

Nuovi appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. Torna l’appuntamento estivo con Village Celimontana che per ferragosto prevede l'appuntamento con Lino Patruno Jazz Show (15 agosto). Nell’incantevole Borgo di Ostia Antica è grande festa con la quarta edizione di Ferragostia Antica a cura dell’Associazione Affabulazione. Tante le iniziative nel weekend con musica, spettacoli, video installazioni e circo-teatro.

Al Macro un innovativo progetto artistico ideato da Luca Lo Pinto che racconta sia un andare oltre i canonici spazi espositivi che un esperimento di partecipazione collettiva.

Proseguono gli appuntamenti de Il Cinema in piazza nelle arene San Cosimato, Casale della Cervelletta e Ostia. Accesi anche gli schermi di tutti i drive-in della Capitale dal centro alla periferia. Va avanti, inoltre, il calendario del Caffeina Festival Sere d'estate al Castello di Santa Severa, si respira una magica atmosfera nelle passeggiate serali ai Fori Imperiali e i viaggi multimediali nel'Antica Roma. QUI TUTTI GLI EVENTI A ROMA E PROVINCIA PER IL WEEK END DI FERRAGOSTO

Trasporti a Roma

Per Ferragosto, orario festivo per la rete capitolina di trasporto pubblico. Orario del sabato (e del venerdì) per le metropolitane, con le ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Da ricordare, sulla metro C, la sera ci sono i bus al posto dei treni per i lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo.

Sia sabato 15 che domenica 16 agosto, pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali. Deviazione, per l'intera giornata, per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, si sposta la NMB.

Rifiuti, il piano di Ama

Ama assicurerà il servizio di igiene urbana sul territorio cittadino. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, il personale in forza alle 55 sedi di zona e gli autisti assegnati alle 5 autorimesse garantiranno infatti la raccolta dei rifiuti e il servizio in tutti i quadranti cittadini nei tre turni lavorativi (mattina, pomeriggio, notte). Saranno inoltre attivi presidi di pulizia nelle aree sensibili e di maggiore affluenza. Garantiti e intensificati, inoltre, i servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile.