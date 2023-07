Federico Fashion Style apre a piazza di Spagna (a due passi da Valentino)

Federico Fashion Style ha inaugurato un nuovo salone a Roma. L'inaugurazione si è svolta, lo scorso 5 luglio, in piazza Mignanelli, 17 con festa grande e parata di vip.

Il nuovo negozio di Federico Fashion Style

Il nuovo negozio dell'eccentrico parrucchiere si trova a pochi passi da piazza di Spagna, poco distante dagli store di Valentino, Dior, Balenciaga, in uno degli angoli più luxury della Capitale e, non a caso, si presenta come un salone extra lusso in perfetto "Federico Fashion Style".

Per Federico Lauri si tratta del secondo salone romano dopo quello all'interno della Rinascente di via del Tritone aperto a giugno 2020, in piena pandemia.

Alla serata di inaugurazione hanno preso parte Valeria Marini, Alba Parietti, Maria Monsè, Alex Belli, ma anche Pamela Prati, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Giacomo Urtis, Amedeo Goria e tanti altri. D'altronde le inaugurazioni dei suoi saloni non passano mai inosservate, tra glitter, palloncini e volti noti.