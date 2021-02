Federico Fashion Style alle prese con la gelosia: le nuove puntate de Il Salone delle Meraviglie 4

Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri) torna anche questa settimana, martedì 9 febbraio, con due nuovi appuntamenti de Il Salone delle Meraviglie 4.

Cosa racconterà questa volta l'hairstylist più famoso della tv? Gli argomenti del giorno saranno: gelosia e nuove creazioni! Il programma ormai un cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, andrà in onda su Real Time nel tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Federico con estro e creatività anche questo martedì condurrà nel suo mondo, tra richieste stravaganti e confidenze di ogni tipo, il suo motto resta: “mettere a proprio agio chiunque entri nei suoi saloni”. Infatti, che siano clienti VIP o NIP, a ogni cliente regala le sue “perle di saggezza” non solo in merito al look.

Dunque, il celebre parrucchiere delle star anche questa settimana porterà i telespettatori nel suo regno aprendo le porte dei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone alla Rinascente di Roma, dove ogni giorno si destreggia per soddisfare le mille richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali.

Anticipazioni martedì 9 febbraio

Ecco alcune anticipazioni sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: Federico si scontrerà con un tema comune a molti genitori, la gelosia. Ma a cosa può portare la gelosia per una figlia? E cosa può succedere quando a fare i conti con questo sentimento è proprio il nostro amato hair stylist? Ad aiutarlo non solo le sue fidate amiche Roberta e Tatiana, ma anche una coppia di clienti speciali in arrivo nel salone della Rinascente: Guendalina Tavassi e suo marito Umberto.

Nel secondo episodio: giornata frenetica e ricca di sorprese al salone di Anzio. Federico non sta più nella pelle, è in arrivo la sua ultima creazione, Fanatico, il suo nuovo profumo con cui non vede l'ora di inebriare da capo a piedi tutte le sue clienti. Nel frattempo, le ragazze del salone cercano di tirare su il morale ad Alessia portandola a fare shopping e chissà se anche Fanatico con le sue note sensuali riuscirà ad aiutarla a ritrovare un po' di femminilità.