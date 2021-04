Fausto Delle Chiaie, la storia dell'artista a "Che ci faccio qui" su RaiTre

Dopo sette anni dal loro primo incontro, Iannacone ritrova un visionario che, avendo fatto della strada la sua personale galleria d’arte, ha continuato a esporre anche in tempo di Covid

Fausto delle Chiaie è un artista fuori dal comune. Tutti i giorni da 32 anni, espone le sue opere a Roma, sul marciapiede tra il Mausoleo di Augusto e l’Ara Pacis. Un vero e proprio museo a cielo aperto.

Sarà proprio Fausto Delle Chiaie il protagoinsta della nuova puntata di Che ci faccio qui, trasmissione di Domenico Iannacone in onda lunedì 5 aprile alle 23.15. Dopo sette anni dal loro primo incontro, Iannacone ritrova un visionario che, avendo fatto della strada la sua personale galleria d’arte, ha continuato a esporre anche in tempo di Covid.

Ogni giorno, stimolando lo sguardo distratto dei passanti, Fausto Delle Chiaie si confonde tra loro fino a renderli parte dell’opera stessa, anticipando artisti contemporanei come Banksy o Cattelan.

“Io sono qui” è il racconto di un uomo che, alla soglia degli ottant’anni, vive in gravi ristrettezze economiche. Oggi solo la legge Bacchelli, nata per aiutare chi si è distinto nel mondo della cultura e dell’arte e che versa in uno stato di necessità, potrebbe porre rimedio e alleggerire la sua pesante situazione.