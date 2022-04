Ai Castelli Romani le riprese del nuovo Fast & Furious: strade "blindate" per il set con Vin Diesel

Genzano di Roma come Hollywood: il piccolo e pittoresco borgo dei Castelli Romani si trasformerà per qualche giorno in un set per le riprese del nuovo capitolo di una delle saghe action più famose di tutti i tempi, Fast & Furious.

"Fast & Furious 10”, questo il titolo provvisorio della produzione, verrà girato a metà maggio anche per le vie di Genzano, che si prepara ad accogliere star del calibro di Vin Diesel e Jason Momoa, new entry nel cast. Proprio per consentire le riprese l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di chiusure stradali e veicolari che da via Belardi e via Buozzi, centro della cittadina, potrebbero allargare alle zone limitrofe.

“Nelle giornate del 16 e 17 di maggio saranno girate a Genzano alcune scene del film di una nota produzione cinematografica internazionale, dal titolo provvisorio e non definitivo "F10" - spiega il Comune di Genzano - Le strade interessate direttamente dalle riprese saranno via Belardi e via Buozzi, ma i complessi aspetti operativi e logistici dell'operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. I cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello. Per questa ragione i contattI in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime”.

Jason Mamoa, Vin Diesel e gli altri protagonisti di Fast & Furious 10 dovrebbero atterrare a Ciampino il 5 maggio con un aereo privato, e da lì spostarsi in un hotel dei Castelli Romani dove resteranno sino alla fine delle riprese italiane. Scontata la presenza di addetti alla sicurezza incaricati di tenere a bada fan e curiosi ed evitare che trapelino immagini dal set, il più blindato possibile. Della trama del nuovo Fast & Furious, che dovrebbe arrivare nelle sale (salvo ritardi) nel maggio del 2023, si sa infatti ancora pochissimo, se non che Diesel riprenderà i panni di Dominic Toretto e che le auto saranno ovviamente al centro della storia, tra inseguimenti rocamboleschi, acrobazie ed effetti speciali.