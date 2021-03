Fasma, l'esibizione del rapper romano interrotta da Amadeus: cosa è successo

Dal suo brano "Parlami" a "La Fine" di Tiziano Ferro che ha cantato, nella serata dedicata alle Cover, in coppia con Nesli. Fasma, il 25enne romano per la prima volta tra i Big del Festival di Sanremo, sta dimostrando di avere talento e, soprattutto, di non essere incasellabile semplicemente nel genere "rap".

Fasma, esibizione interrotta a Sanremo

Il brano che ha presentato a Sanremo 2021 piace e, già dalle prime serate, ha trovato un buon riscontro da parte della giuria. Terzo nella classifica finale della prima serata, sesto dopo la seconda, ma è nella terza serata della kermesse che qualcosa per Fasma è andato storto.

Il cantante, ha messo da parte la sua "Parlami", presentando il duetto con Nesli. I due cantanti si sono esibiti in "La Fine" di Tiziano Ferro, ma la loro esibizione è stata protagonista di un problema tecnico.

A causa di un microfono non funzionante, infatti, Amadeus ha dovuto interrompere l'esibizione e ha mandato la pubblicità per risolvere il disguido. Al ritorno in diretta, con il "cortocircuito risolto", come il conduttore e direttore artistico del Festival ha sottolineato, Fasma e Nesli hanno potuto riprendere la loro esibizione che, fortunatamente, non ha avuto altri colpi di scena.

Al termine della classifica generale della terza serata, probabilmente complice il piccolo incidente e, soprattutto, la potenza di altre performance dei "Big", Fasma è sceso in 20esima posizione.

Chi è Fasma

Tiberio Fazioli, questo il vero nome di Fasma, è nato a Roma il 17 dicembre 1996, una passione per la musica iniziata presto, all'età di 13 anni, poi la crew WFK fondata insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l'Aggiustatutto. Nel 2017 la pubblicazione di vari brani, a luglio del 2018 l'album d'esordio intitolato WFK. 1. Sempre nel 2018 ha preso parte al Summer Festival, arrivando secondo con il brano Marylin M., poi a novembre dello stesso anno il suo primo album in studio.

Sanremo per la prima volta è entrato nella sua vita nel 2019, quando ha preso parte alle selezioni di Sanremo Giovani, conquistando un posto tra le Nuove Proposte e classificandosi terzo a Sanremo 2020. Per lui quella di Sanremo 2021 rappresenta un'occasione unica. L'ingresso nel "grandi" ma soprattutto l'opportunità di far conoscere meglio chi è lui e la sua musica

L'Ariston più che un palco rappresenta per lui un trampolino di lancio verso nuovi progetti e nuovi successi.