Fantastica 140, nuova fermata Atac fa sognare i romani: tra le soste c'è Maramao al Colosseo e Pantheon al limone

"AAA. Ci segnalano che a Roma è apparsa una misteriosa linea di autobus, la Fantastica, n. 140", così Edizioni EL scrive su Facebook.

La casa editrice specializzata in libri per ragazzi scrive ancora: "Parte da Stazione Rodari, si ferma a Campidoglio al Pistacchio, a Pantheon al limone, a Piazza Munari... Nei giorni feriali circola fino alle 25, la domenica addirittura tutta la notte, fino alle 33.30".

Una trovata geniale che ha incuriosito parecchi romani. Dalla Stazione Rodari, l'autobus "fantastico" fa fermata a Grammatica della Fantasia, poi a Maramao al Colosseo, a Vado via con i gatti, a Campidoglio al Pistacchio e si passa anche per Il libro degli errori, Il treno delle filastrocche, fino al Trullo con fermata "La torta in cielo" (storia scritta da Rodari e la maestra Bigiaretti nel '64 con i suoi alunni/e della scuola Carlo Collodi uscita sul Corriere dei Piccoli poi nel '66 per Edizioni Einaudi con illustrazioni di Bruno Munari).

E, ancora, c'è fermata La freccia azzurra, Le avventure di Cipollino, Le favolette di Alice, Gli affari del signor gatto e tante altre fermate che portano il nome delle favole ora pubblicate da edizioni Einaudi EL.

"Noi non c'entriamo - conclude la casa editrice sui social - ma vorremmo tanto sapere chi è quel genio che l'ha inventata, per dargli un gran bacio in fronte! Qualcuno ha notizie?".

Al termine delle fermate si nota una firma, ma per ora di chi sia è un mistero.