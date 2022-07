Kent Brockman dei Simpson parlerà romano: a doppiarlo un giornalista e speaker della Capitale

Ogni qual volta accade qualcosa nella surreale città di Springfield lui, da bravo giornalista, è sempre sul posto. Dal 29 aprile del 1990 ci racconta, a suo modo, le avventure di Homer Simpson, della sua famiglia e dei suoi compari. Kent Brockman, l’anchorman dell’eterna serie animata “I Simpson” di Matt Groening, è un personaggio scomodo, surreale. È un giornalista talmente scorretto con i deboli e docile con i forti che suscita una simpatia quasi contagiosa.

In Italia lo abbiamo conosciuto ed apprezzato con la voce di Federico Neri, scomparso purtroppo a dicembre del 2021. Serviva quindi una nuova voce per Kent. Dopo una lunga selezione, la scelta è ricaduta sul giornalista e speaker romano Fabio Camillacci. Il conduttore, al quale la natura ha regalato una voce come poche altre, ha lavorato con RDS ed oggi è speaker a Radio Cusano Campus. Le nuove puntate con la sua voce andranno in onda, sui canali Mediaset, ad ottobre. Fabio Camillacci ha deciso di raccontare a RomaToday l’attesa e l’emozione per l’inizio di questa avventura.

Quando ti sei reso conto di avere una voce "diversa" rispetto agli altri?

“Fin da quando andavo a scuola alle superiori, diciamo che è una eredità di mio padre, anche se non faceva questo lavoro. A scuola impazzivano tutti per la mia voce “diversa”. Avevo 14 anni e già una voce da grande, profonda, gutturale, impostata. Soprattutto quando facevo il primo superiore, i ragazzi del 5° mi fermavano appositamente e mi facevano parlare: si divertivano ad ascoltarmi. Per carità non mi bullizzavano affatto, anzi pensa che ero il cocco del super bullo della scuola. Mi adorava talmente tanto per la mia voce che ero diventato un suo protetto. Poi all’epoca nemmeno fumavo. Nel tempo, fumando, la mia voce è diventata ancora più profonda e roca”.

La tua voce è diventata un lavoro, raccontaci come hai iniziato

“Ho iniziato facendo giornalismo nel lontano 1989, la mia grande passione. Scrivevo per la carta stampata ma ovviamente ho sfruttato la mia voce lavorando anche per radio e tv locali. Diciamo che la mia voce è stata apprezzata per la prima volta a Tirradio Network che oggi non esiste più. All’epoca a Tirradio lavoravano con me anche Fabrizio Falconi che poi è andato al TG4 e Tiberio Timperi. Poi è stata una bellissima escalation culminata con l’approdo al gruppo RDS: Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono 2 e RDS Network. Con loro ho lavorato per ben 15 anni dal 1993 al 2008, quando mi chiamò Ecoradio per fare il direttore, avevo voglia di cambiare e accettai. Senza dimenticare le esperienze a Radio Luna, Radio Centro Suono, 7Gold, Supersix, Odeon TV, TMC2 e la breve ma splendida esperienza Rai: Radio 3 e Rai 3 come conduttore e coordinatore delle trasmissioni radiotelevisive dell’Accesso, per intenderci quelle della DSE Dipartimento Scuola Educazione”.

Quando sei entrato la prima volta in sala doppiaggio e per fare cosa?

“La prima volta risale a metà anni 90 con Daniela Poggi e Roberta Tedesco alla direzione del doppiaggio. Mi presentò il mio mentore Teo Bellia che all’epoca lavorava con me a RDS. Però mi resi subito conto che ero bravissimo nel fare le parti di speaker, giornalisti, cronisti, telecronisti e radiocronisti; soprattutto fuori campo. Cioè, per così dire, interpretavo bene quello che ero realmente nella vita. Mentre non ero altrettanto bravo nel fare l’attore; diciamo che ero carente nell’interpretazione. Nel tempo sono migliorato anche in questo, ma fondamentalmente resto forte nelle “mie” parti. Forse anche per questo sono stato scelto per fare la nuova voce di Kent Brockman dei Simpson. Comunque, la mia prima grande esperienza nel doppiaggio risale al 2005 con il film di Steven Spielberg “Munich”. Poi sono arrivate altre grandi soddisfazioni con parti importanti in: “Goal 2”, “American Gangster”, “State of Play”, “In Amore Niente Regole”, “Il Caso Tortora” e tanti altri. Fino ai recenti “Crudelia”, “The Tomorrow War” e “Full Time”.

Questo ruolo nei Simpson è forse il più importante della tua carriera, anche se dispiace per la scomparsa del collega. Come ti senti e come sei stato scelto?

“Si mi è dispiaciuto molto per Federico Neri anche perché era bravissimo, anzi direi fantastico nell’interpretare Kent Brockman; non a caso anche lui nacque come giornalista, cronista e speaker. Non sarà facile essere il suo erede, ma darò il massimo per essere all’altezza della sua grandezza. Molti dicono che ci somigliamo come voce: una voce giornalistica di vecchio stampo. Lui comunque sarà sempre uno straordinario punto di riferimento per me. Sto dando il massimo come nuova voce di Kent anche per onorare Federico Neri. Come sono stato scelto? Molto semplice: ho partecipato a una selezione indetta da ‘Mediaset’ attraverso la ‘Pumais due’ delle sorelle Izzo con cui collaboro da anni. E quando mi hanno comunicato che avevano scelto me quasi non ci credevo: sono impazzito dalla gioia!”.

Ogni volta che un personaggio noto della tv, cartoni compresi, cambia voce ci sono sempre delle reazioni da parte del pubblico: hai un po' di paura?

“Più che paura diciamo che c’è un pizzico di preoccupazione perché parliamo di una Serie gloriosa e storica come i Simpson. Lo sappiamo, il pubblico è sempre molto esigente e si affeziona alle voci dei personaggi. Come detto darò il massimo in ogni episodio per non far rimpiangere Federico Neri e per ringraziare il gruppo Mediaset per la fiducia accordatami”.

Anche tuo figlio sta seguendo le tue orme, parlaci di lui

“Ecco lui ha una storia diversa dalla mia perché vuole sì fare il giornalista come me ma nasce doppiatore. Quindi è già molto bravo nell’interpretazione dei labiali; è più attore di me. Gli ho trasmesso anche la passione per il doppiaggio e in pieno lockdown da Covid due anni fa ha cominciato ad allenarsi rifacendo alcune scene di film famosi come ad esempio “il Gladiatore”. Poi ha fatto dei corsi di dizione e di doppiaggio con bravi maestri, un po’ di teatro amatoriale e adesso è riuscito a qualificarsi tra i tre finalisti del premio di doppiaggio “Tonino Accolla 2022”. E’ tra i primi tre selezionati tra circa 300 giovani. Una gran bella soddisfazione per lui, Marco Valerio, e per il papà”.