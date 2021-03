Fa li guadagni de "Maria Cazzetta": perché si dice così

"Fa li guadagni de Maria Cazzetta" oppure "Fa l'affari de Maria Cazzetta". Quante volte i romani usano questa espressione?

Si tratta di un modo di dire tipicamente romano, utilizzato quando in una mossa fatta non c'è alcun guadagno, alcuna convenienza, quando un affare è fallimentare. Al giorno d'oggi questa espressione è anche rivolta a chi si impegna molto per qualcosa senza poi ottenerne grandi vantaggi oppure a chi fa scelte sbagliate che non lo portano a nulla di buono.

Ma chi è Maria Cazzetta e come nasce questo detto?

Si tratta di una donna frutto della fantasia, ovviamente. Maria, un nome molto comune e "Cazzetta" che, ovviamente, vuole essere un cognome denigratorio, di disprezzo. C'è anche la versione meno scurrile che modifica il detto in "Fa li guadagni di Maria Carzetta", non è dunque sbagliato utilizzare anche questa espressione tanto, il succo del discorso, alla fine resta lo stesso.