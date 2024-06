Riapre l'ex "Il Locale", dove Gazzè, Silvestri e Fabi iniziarono suonare (e Favino faceva il "buttadentro")

"Abbiamo iniziato a suonare insieme 30 anni fa, in un posto che si chiamava 'Il Locale' e che adesso non c'è più, quando diventare musicisti professionisti era una speranza, non era nulla di concreto". Lo avevano raccontato qualche tempo fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione del loro concerto al Circo Massimo, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi.

L'ex "Il Locale" riapre in vicolo del Fico

Qualche mese dopo "Il Locale" torna a vivere, ma con una nuova insegna e un nuovo stile. Il suo nome sarà "Studio 26". Alle spalle ci sono gli stessi soci del Room 26, discoteca e location per eventi in piazza Guglielmo Marconi all'Eur.

Quel numero (26) ritorna, dunque "un po' per scaramanzia" - come Gianluca D'Ettorre, socio del locale insieme a Loredana D’Ettorre, Manolo Monacchia, Paolo Pompei, ha raccontato a RomaToday - e si lega alla parola "Studio", poiché si presenta ai romani come un luogo insonorizzato, con impianto audio loud che punta ad ospitare artisti emergenti, come una volta. Il locale è stato ristrutturato dagli architetti Adriano Betti e Bianca Degli Innocenti ed è di proprietà della Famiglia Magistri.

Trent'anni fa, mentre Gazzè, Silvestri e Fabi si esibivano a Il Locale, c'era "Picchio" - ossia Pierfrancesco Favino - a fare il "buttadentro" all'ingresso. Con il sogno di diventare un grande attore, si guadagnava qualcosa nel club in vicolo del Fico. Il resto è storia.

"Quando abbiamo rilevato questo locale era chiuso e sotto sfratto dei vecchi gestori. Dire che lo faremo risorgere è blasfemia, perché qui sono nati tanti cantautori importanti del panorama romano e internazionale, ma il nostro obiettivo è riportare qui la musica dal vivo e la stand up comedy di artisti emergenti", ha detto D'Ettorre.

Dalla metà di giugno Studio 26 sarà aperto, ma è da settembre - con il rientro dei romani dalle vacanze - che avranno inizio le esibizioni di band emergenti, ci saranno jam session, serate di stand up comedy e, dopo la mezzanotte, dj set.